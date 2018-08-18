Son Dakika: Çanakkale Kampı'nda bir skandal daha! 30 öğrenci zehirlendi!

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın her yıl ortaklaşa düzenlediği Çanakkale kampında skandallar devam ediyor.

Kampın başlangıcında askılı badi ve şort yasağı gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale kampında yaşanan küfür skandalının etkisi hafızalardan silinmemişken, bu kez de zehirlenme vakası ile gündeme geldi.

Kampın son gününde, rehber öğretmenler ve öğrencilere verilen yemeklerden dolayı 30’un üzerinde öğrenci zehirlenerek Çanakkale’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Çanakkale kampına katılan bir öğrencinin adaya gelmesi ve yaşadıklarını ailesine anlatması ile skandal olay patlak verdi. Öğrenci yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 100-200 kişi yemek yedik. Daha sonra ayakta durmayacak kadar ağrılarımız oldu, ambulanslar geldi. Buna rağmen insan yine hatasını anlaması, özür dilerim demeleri lazımken tam tersi; bizde yedik, bize neden bir şey olmadı diyerek hatalarını hala savunuyorlardı” dedi.

Hastanelerden çıkarılarak apar topar uçağa yetiştirilen öğrenciler arasında durumları ağır olan 3 öğrencinin tedavisi halen devam ediyor. MHA HABER

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