Son Dakika Haberi: Maraş'a yeni kapı açıldı, Rumlara malları iade edilecek! (VİDEO)

Maraş'a yeni kapı açıldı, Rumlara malları iade edilecek!
Maraş açılımının ikinci aşaması olarak görülen Kıbrıslı Rumlara mallarının iade edilmesi çin ikinci adım atılıyor.
Bugün sabahleyin saat 11 civarlarında bölgede bulunan vareller kaldırıldı ve temizlik çalışmaları başladı.
Mağusa'da kapı GMB'nin bulunduğu bölgeden açıldı.
İş araçları bölgede çalışıyor. Açılan bölge GMB tarafından temizleniyor. Mal sahipleri mallarına dönbebilecek.
İşte açılan cadde ismi.
Açılan caddeye şu an için sivil geçişlerin olmayacağı belirtiliyor.
Temizlik çalışmalarının ve güvenlik çalışmalarının sona ermesi ile GMB yanından kapalı Maraş'a açılan caddeye geçişler serbest olacak.
Açılan yerlerde mal sahibi olan 37 Kıbrıslı Rum'a mallarının TMK aracılığı ile iade yapılması bekleniyor.
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