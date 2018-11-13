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Sosyal deneyde olduğunu bilmeden evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu

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Çin'de pizzacıda yemek yiyen bir Türk, sosyal bir deneyin konusu oldu. Evsiz bir adama yardım eden kişinin kimliği ise herkesi şaşırttı.
Sosyal deneyde olduğunu bilmeden evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu

Çin'in Şangay şehrinde Koç Grubu'na ait bir şirkette müdür olarak görev yapan Murat Telek, bir sosyal deneyin konusu oldu.

'EVSİZ' ADAMA PİZZA ISMARLADI

Telek, bir pizzacıda yemek yerken, bir dışarıda kuyruğa giren ve TV kanalı tarafından düzenlenen sosyal deneyde oynayan evsiz kılığındaki kişi kendisine gelince hemen önündeki masaya oturdu. Restoranın müdürü kısa bir süre sonra 'evsiz' adamın yanına gelip, oraya oturmaması gerektiğini hatta mekanı terk etmesini söyledi. Müdür, ısrarla ve aşağılayıcı bir tonla adamın dışarı çıkartmak istemesinden rahatsız olan Murat Telek, devreye girdi ve 'evsiz' adamı masasına oturtarak ona pizza ısmarladı. Telek'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

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