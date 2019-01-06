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Sosyal medya, genç kadınlarda depresyona yol açıyor

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Yapılan bir araştırma sonucunda, gençler arasında sosyal medya kullanımı ile depresyon arasında kurulan bağlantının, erkek çocuklarına oranla kız çocuklarında daha fazla olduğu belirlendi.
Sosyal medya, genç kadınlarda depresyona yol açıyor

Yapılan bir araştırma sonucunda, gençler arasında sosyal medya kullanımı ile depresyon arasında kurulan bağlantının, erkek çocuklarına oranla kız çocuklarında daha fazla olduğu belirlendi.

Sosyal medya araçlarında günde 3 ila 5 saatten fazla vakit geçiren gençler arasında yapılan bir araştırmada depresyon ile sosyal medya kullanımı arasında bağlantı tespit edildi. 

EClinicalMedicine tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Istagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını sıkça kullanan gençler arasında depresyon oranının erkek çocuklarında yüzde 35, kız çocuklarında ise yüzde 50'ye kadar artış gösterebildiği tespit edildi.

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