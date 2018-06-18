Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgesi’nin Galası Gerçekleştiriliyor 

Yakın Doğu Ünivrsitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın üstlendiği belgeselin Drama Yönetmenliğini Ömer Evre, Görüntü Yönetmenliği ise Zeyde Y. Örek gerçekleştirdi.

"Toprak Sergen, Çetin Özen ve Özlem Özkaram Tarafından Seslendirildi"

Tarihsel süreç içerisinde çekilen belgeselin canlandırma sahnelerinde profesyonel ve amatör birçok oyuncu yer alırken; seslendirmelerde ise ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Toprak Sergen, Çetin Özen ve Özlem Özkaram görev aldılar.

Belgesel hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fevzi Kasap; Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının babası Gazeteci Mehmet Remzi Okan ve SÖZ Gazetesi’nin tarihsel yaşanmışlıkları ile aktarıldığını belirterek, tarihe iz bırakacak bir belgesel hazırladıklarını belirtti. Kasap, belgesel ile eş zamanlı açılacak fotoğraf sergisinde ise; Bedia Okan Göreli, Okan Ailesi ile SÖZ Gazetesi’ne ilişkin birçok önemli belge ve fotoğrafın sergileneceğini belirtti. 20 Haziran 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilecek belgesel gösterimi ve serginin onur konukları arasında usta sanatçı Ayla Algan ve ünlü yönetmen Biket İlhan’ın da yer alacağı belirtilen açıklamada tüm sanat severlerin davetli olduğu bildirildi.

DAVETLİSİNİZ:

LCV :0533 860 90 91 ( Doç. Dr. Fevzi Kasap)