  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Spor İhtisas Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaptı

» »
Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan Spor İhtisas Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yaptı. 
Spor İhtisas Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaptı

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan Spor İhtisas Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yaptı. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başbakan Ersin Tatar yanısıra Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve  Spor ihtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan Ersin Tatar, ülkenin en önemli organizasyonları olan sportif etkinliklerin hazırlanacak yasa ve tüzüklerle güvence altına alınacağını ve gençlerin önünün açılacağına vurgu yaptı. 

Sertaç Bozatlı da konuşmasında, Spor İhtisas  Komisyonu’nun uzun bir aradan sonra faaliyete geçtiğine dikkat çekerek   üzerlerine düşeni görevi en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışacaklarını söyledi. 

Spor İhtisas Komisyonu, her türlü düzeyde spor etkinlikleriyle ilgili yenilikleri saptamak ve ülke sporunun kalkınmasıyla gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, yasal düzenleme gerektiren konularda tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp Başbakan ‘a önerilerde bulunmak amacı ile kuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay: "Hastane gerekliydi"12 Temmuz 2020 Pazar 15:58
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak12 Temmuz 2020 Pazar 15:58
  • Hem Kuzey’deki, hem de Güney’deki Meteoroloji Dairesi “sarı uyarı” yayınladı12 Temmuz 2020 Pazar 15:54
  • Araçlı eylemle karantina protestosu12 Temmuz 2020 Pazar 15:47
  • Özersay: “Enerji Denklemine Kıbrıs Türkü’nü Dahil Edebileceğime İnanıyorum”12 Temmuz 2020 Pazar 15:45
  • Özyiğit:İhtiyacımız, savaşa değil, barışa yatırımdır12 Temmuz 2020 Pazar 15:37
  • Tatar “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğini ziyaret etti12 Temmuz 2020 Pazar 15:01
  • Kasti hasar12 Temmuz 2020 Pazar 09:47
  • Zorla insan kaçırma ve şiddet tehdidi12 Temmuz 2020 Pazar 09:44
  • İnönü Şehitleri bugün anılıyor12 Temmuz 2020 Pazar 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti