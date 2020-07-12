Spor İhtisas Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaptı

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan Spor İhtisas Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yaptı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başbakan Ersin Tatar yanısıra Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor ihtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan Ersin Tatar, ülkenin en önemli organizasyonları olan sportif etkinliklerin hazırlanacak yasa ve tüzüklerle güvence altına alınacağını ve gençlerin önünün açılacağına vurgu yaptı.

Sertaç Bozatlı da konuşmasında, Spor İhtisas Komisyonu’nun uzun bir aradan sonra faaliyete geçtiğine dikkat çekerek üzerlerine düşeni görevi en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Spor İhtisas Komisyonu, her türlü düzeyde spor etkinlikleriyle ilgili yenilikleri saptamak ve ülke sporunun kalkınmasıyla gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, yasal düzenleme gerektiren konularda tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp Başbakan ‘a önerilerde bulunmak amacı ile kuruldu.