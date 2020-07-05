Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla dün akşam Ankara’ya gitti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Aile Çalışma , Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir dizi temaslarda bulunacak olan Sucuoğlu, 10 Temmuz Cuma günü KKTC’ye dönecek.
Covid 19 nedeniyle, İstanbul üzerinden aktarma yaparak Ankara’ya geçecek olan Bakan Sucuoğlu, İstanbul’da da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
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