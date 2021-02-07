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Taçoy: "Bu süreci dayanışma içerisinde aşmaktan başka çaremiz yok”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, aktif vaka sayısının 700’e ulaşmasına dikkat çekti ve "Bu süreci dayanışma içerisinde aşmaktan başka çaremiz yok” dedi.
Taçoy: "Bu süreci dayanışma içerisinde aşmaktan başka çaremiz yok”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, aktif vaka sayısının 700’e ulaşmasına dikkat çekti ve "Bu süreci dayanışma içerisinde aşmaktan başka çaremiz yok” dedi.

Taçoy kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Üreten insanlarımızın yaşadığı zorluklar ortadadır. Kayıplar büyüktür. Hem ekonomik, hem de psikolojik olarak etkileniyoruz." ifadelerini kullandı. Taçoy'un paylaşımı şu şekilde: "700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz.

Ülke olarak, her anlamda zor bir dönemden geçerken, bu süreci dayanışma içerisinde aşmaktan başka çaremiz yok. Üreten insanlarımızın yaşadığı zorluklar ortadadır. Kayıplar büyüktür. Hem ekonomik, hem de psikolojik olarak etkileniyoruz.

Bir siyasi olarak, eleştirmek için söylemiyorum ama, toplumsal bir kalkınma için, devletin daha güçlü organizasyonlarla halkının yanında olması gerekiyor.

Anavatan Türkiye’mizin katkı ve yardımları ile, sağlık alt yapımızı güçlendirdik. Emeğini asla ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanları, ciddi fedakarlıklarla görevlerinin başlarındalar. Test kapasitemiz arttı. Yatak kapasitemiz arttı. Ancak bunlar tek başına yeterli değildir.

Doğru planlama ve hızlı adımlarla, kapanma dönemlerinde, açılma döneminin zeminini de hazırlamak gerekiyor. Devlet tüm kurumları ile bunun için vardır. Pandeminin başladığı ilk günden itibaren, önemli süre Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yaptım. Biriken tecrübemle, her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumun bilinmesini isterim. Aşı ile ilgili, dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Aşı planını doğru, kusursuz bir şekilde planlamak ve sonuçlandırmak zorundayız.

Yukarıda da belirttiğim gibi, birileri kapanma sürecini yönetirken, açılma sürecini de planlamak, ekonomik kayıpları hızla gidermek ve insanımızı bu süreçten en az zararla çıkarmak hepimizin görevidir. Adil ve vefa duygusunu önümüze koyarak, bu süreçten de başarı ile çıkmalıyız. Teması önlemek, hepimizin öncelikli görevidir. Bu noktada hiç taviz vermeyelim.

Sağlık çalışanlarımıza, polis teşkilatımıza ve görevdeki tüm çalışanlarımıza yardımcı olalım. Çok çalışarak, kayıplarımızı gidereceğiz ve yeniden KKTC’yi cazibe merkezi haline getireceğiz. Ben bu ülke insanına hep güvendim, güvenmeye de devam edeceğim. Üreterek, kazanacağız. Şimdi de öncelikli görevimiz birbirimizi korumak. Birbirimize destek çıkmaktır.

Bu süreçte yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim. Sürece emek veren herkese minnet duygularımı iletirken, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifa dileklerimi iletirim. Gelecek güzel günlere olan inancımla, kendimizi ve çevremizi koruyalım."

 

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