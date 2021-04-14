Taner Ulutaş Yazdı... Erken Seçim, anketler, UBP-CTP ile baraj sorunu olanlar!..

Erken Seçim, anketler, UBP-CTP ile baraj sorunu olanlar!..

KKTC’de pandemi nedeniyle ekonomi çöktü. İş yerleri kapanmaya başladı. İş yerlerinin kapanması sonrasında işsiz kalan insan sayısı küçümsenmeyecek sayıya ulaştı. Kısacası memlekette, 7.7 şiddetindeki deprem kendini hissettirirken, sparkları (Buji) yağlandığı için makinesi tekleyen ve ekris yapan patlak lastiği ile daha fazla yol alamayacağı düşünülen otomobilin, ebiskevi (Servis) zamanın geldiği ve bazı parçalarının değişmesi gerektiği ileri sürülüyor. Bu nedenle Haziran’da, minimum 10 milyon Törkiş Lira harcanarak, bir tek Milletvekilini seçmek ve yalnız sparkları değiştirmek yerine, erken seçime gidilerek otomobilin yıpranan birçok aksamlarının değiştirilmesi düşünülüyor.

Başbakan Ersan Saner, herhalde bu durumun böyle devam edemeyeceğini düşündüğü için, Meclis Kürsüsünden erken seçim tarihinin belirlenmesi ve seçim ve halk oylaması yasasının revize edilmesi için tüm parti temsilcilerinin olacağı bir Ad Hoc- komitesi kurulması önerisi yaptı.

Neden Ad Hoc-Komitesi diye sorarsanız ona da açıklık getireyim. Hükümetin küçük ortakları YDP ve DP’nin 2’şer Milletvekili var. 5’er Milletvekiline sahip olmadıkları için komitelerde üyeleri yok. Haziran ayında bir Milletvekili için yapılması gereken seçim ile ilgili olarak geriye sadece 7 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu, Haziran ayında ya 10 milyon harcayarak bir milletvekili için ya seçim yapın, yada erken seçim tarihini belirleyerek, hepsini beraber yapın diyor. Tabi birde fuzuli masraf getirecek olan tek milletvekili seçimi ile ilgili zaman kalmadı. 20 Nisan karar vermek için son tarih. Ancak 7 günde komitenin belirlenmesi ve Seçim ve halk oylaması yasasının genel kuruldan geçirilmesinin de çok zor hatta imkânsız olduğu söyleniyor. Bu nedenle 7 günlük sürede karar alınmazsa, Yüksek Seçim Kurulu, yasanın ön gördüğü tarihi belirleyerek, kararını almak zorundadır.

Kısacası, bir milletvekilinin seçilmesi yerine, erken genel seçim 30 Haziran da olsun görüşünde olan CTP ile seçim 2 Ekim’de veya 2022’de yapılsın diyen UBP, bir tarihte anlaşmak durumundadır. Ersan Saner için, kurultay yapılmadan gerçekleşecek bir erken seçim kurtarıcı olur. Bu Haziran veya Temmuz‘da olsa fark etmez. Çünkü Başbakanlık koltuğunda ve parti başkanı olarak gireceği bir seçimde kazanma şansı yüksek olur. Kazanacağı bir seçim sonrasında, gireceği kurultayda da kazanma şansını yükselttir. Haaa, Seçime başbakanlık koltuğunda girmezse ne olur? Zayıf bir ihtimal ama UBP’de ikinci İrsen Küçük vakası yaşanır. Kaldı ki, Faiz Sucuoğlu tayfasının desteklediği Oğuzhan Hasipoğlu’nun, Erhan Saner’in desteklediği Özdemir Berova’ya karşı yarışı kazanması bir kurultayda gidilecek köyün minarelerini de göstertmiş oldu.

Sucuoğlu ve diğer adaylar, Parti Meclisinde, kurultay tarihini Ağustos, ne bileyim Eylül olarak, sonrasında da erken seçim tarihini Ekim olarak kararlaştırabilir. Erken Seçimden önce yapılacak bir kurultay Saner için iyi olmaz. Bu noktada Ersan Saner, kaybedeceği bir kurultay nedeni ile Tufan Erhürman’ın 30 Haziran veya daha sonraki yakın bir tarihi kabul edebilir. Böylece Saner, kurultay öncesinde yapılacak seçimde, cevahiri kurtarır diye düşünüyorum.

Evkaf’ın su meselesine gelir ve seçimden de bahsedersek, nihai karar için söz söylemek henüz erken ama, gizliden gizliye başlayan araştırmalarda anketler, şimdilik seçimde barajı 5 bilemedin 6 partinin geçeceğini gösteriyor. Hatta bizim elimize ulaşan bazı anketler, bugün itibarı ile hükümette bulunan bir partinin baraj sorunu yaşayarak barajda boğulabileceğini gösteriyor.

Oylarını bir ara bayağı yukarılara taşıyan YDP’de, iç tartışma, oy oranında bir düşüşe neden oldu gibi. Kurultay sona erdikten sonrada, devam eden Arıklı- Zaroğlu tartışmasının sona ermemesi ve hükümet gücünü elinde bulunduran partide, başkan ve muhalefetin birlikte hareket etmemesi halinde, YDP’nin de oy oranındaki düşüş nedeniyle sıkıntı yaşayabileceği anketlerde sırıtıyor.

Birçok küçük partinin de baraj altında kalacağı yapılan anket çalışmalarında yansırken, %1.05 ile %2.4 bandında 3-4 partinin olduğu görülüyor. Anketler, bir muhalefet partisinin oylarını oldukça yukarılara taşıdığını, bir diğerinin ise hatırı sayılır oranda oylarını artırdığını gözlemledik. Bir başka muhalefet partisinin ise yaralarını sararak toparlandığı, düşme eğilimine giren oylarını azda olsa toparladığına tanık olduk. Birileri isimleri neden açıklamıyorsun diyebilir. Onu da söyleyeyim. Anket çalışmaları gizliden gizliye başladı. İsim vermek, değişmesi muhtemel bir ortamda, partilere zarar verebilir. Ancak bir süre sonra elimizdeki anketlerin yenileri de gelecek. Anketleri yenileri ile Detay gazetesinde sanırım yayınlamaya başlayacağız.

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Fıkra

Napolyon ve Namık Kemal

Namık Kemal elçiler toplantısı için Fransa'ya gider.

Toplantı sırasında Napolyon kürsüye çıkar ve karatahtaya bir daire çizer.

Hemen ardından fırlayan Namık Kemal daireyi ikiye böler.

Sinirlenen Napolyon dairenin ortasına kılıcını saplar.

Bizimkide gidip kılıcın üzerine iki şişe asar. İyice sinirlenen

Napolyon toplantıyı hızla terk eder. Ne olduğunu

anlamayan diğer elçiler , Namık Kemal'e ne olduğunu sorarlar.

Namık Kemal gülerek anlatır: ''Daireyi çizince dünya bizimdir.'' dedi.

''Ben ikiye bölünce yarısı bizimdir dedim.'' diye cevap verdim.

kılıcını saplayınca silah zoruyla alırız dedi ve bende şişeleri asınca :

''Ta.......mı alırsınız.'' dedim.

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