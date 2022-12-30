Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşılık Mesajlar (30 Aralık Cuma 2022)

Sahibine yeni yıl mesajları
Ersin Tatar Türkiye’ye yeni bir ziyaret
Mustafa Akıncı Dik duruş plaketi
Fuat Oktay, çekerek koparttığı kulaklar için kasa
Mevlut Çavuşoğlu Yunan Dışişleri bakanının kafasını kıracağı odun
Metin Feyzioğlu kurum ve kuruluşları ziyaret için enerji
Derviş Eroğlu sağlıklı uzun yıllar
Mehmetali Talat, bol ıslak mendil
Ünal Üstel Erken seçim hazırlığı için kuvvet
Erhan Arıklı, Kendisini kandırmayacak ortak
Fikri Ataoğlu, Yediği tokatlar sonrasındai auvvv sesini bastıran alet
Nazım Çavuşoğlu doğraması için gabak
Hasan Taçoy Cimrilikten kurtulması için ilaç
Alişan Şan Para ve parasızlığın yarattığı sıkıntı için sabır taşı
Olgun Amcaoğlu, koltuk için japon yapıştırıcı
İzlem Gürçağ Altuğra başarı plaketi
Ziya Öztürkler su dövdüğü havan yerine yeni havan
Dursun Oğuz hayvancılara ödemesi için para
Kutlu Evren Allah’ım neydi günahım CD’si
Ali Pilli pilleri sarj etmesi için alet
Resmiye Canaltay Hak ve hukuk için Hakkı dayının telefonu
Sunat Atun Uçmaya hazır Çatı için balyoz
Tufan Erhürman bu seçimde bol milletvekili
Asım Akansoy enerji takviyesi için Red Bull
Narin Şefik, Adalet müzesine konması için balmumundan büstü
Kasım Kuni 1.Yardımcılığından sonra Genel Müdürlük
Hüseyin Sağıroğlu, başarısını sağır siyasilere duyurması için miyafon
Çiğdem Bumin ‘Golifa’ için bol malzeme
Ömer Meraklı Muhtar Belediye başkanlığı
Erol Uçaner Tıp başarı özel plaketi
Cemal Tunceri Uluslararası bol ödül
Gönül Şekerci daha rahat gezmesi için özel Minibüs
Fikret Civisill bu seçimde İskele Milletvekilliği
Erkut Yılmabaşar sağlık
Erkut Şahali ses kısıklığını giderici ilaç
Kazım Ant Kayıp aranıyor ilanı
Fatma Baysal YDP’den Milletvekilliği
Mehmetali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü
Nazife Bozkur başarılı öğretmen plaketi
Nazif Elyeli muhtar azalığından sonra muhtarlık
Ahmet Gürtuğ, bol düğün
Cenk Conkbayır Nalbantoğlu hastanesi Başhekimliği
Dr. Çağın Ozankaya tedavi edeceği bol hasta
Ahmet Soykurt Tıp Başarı plaketi
Eftal Soykurt arabalı Karavan
Mebrure Tahir Altuğ sosyal medyada yayınlaması için bol foto
Alper Aligüllü Eğitmesi için bol hakem
Asım Altıok ançuez, beyaz peynir ve viskili masa
Nuh’un gemisi yöneticileri 4 milyon 500 binin üstüne soğuk su
Hüseyin Cahitoğlu Müsteşarlıktan sonra bakanlık
Katip Demir başarı plaketi
Ahmet Benli şok ilacı
Nezihi Beyaz uzak doğu gezisi için bilet
Cengiz Gürçağ KKTC Merkez Bankası genel Müdürlüğü
Hüseyin Amcaoğlu Seçimde kırdığı rekor için plaket
Mehmet Özatılgan Polis Başmüfettişliği
Ahmet Sönmez belediyeden ayrılacak Kamp-Der başkanlığı
Bulent Günkut En çok dinlenen radyo programcısı plaketi
Cenk Özdağ kafalarını kalem ile yaracağı siyasiler
Turgay Hilmi uluslararası sanaat danışmanlığı
Ayhan Mahşeker balıklı bol mezeli masa
Osman Zorlu yontacağı bol zam kazığı
Şener İzmen cesur yürek plaketi
Nevin Baturalp Çirkefe batan vidanjör için çekici
Mustafa Baturalp Hesap uzmanı belgesi
Serdinç Maypa ihtiyaçlı ailelere dağıtması için bol ayakkabı
Biray Deliceırmak devletin herhangi bir dairesinde müdürlük
Çağan Balcan programına davet edeceği efsane sporcular
Yüksel Adalıer dağıtım şirketi için bol kazanç
Servin Derindağ Vakıflar Bankası Taşkınköy Sb.Müdürlüğü
Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık
Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin kısmi başarısı için plaket
Zeki Çeler, bu seçimde akılları çelmesi için enerji
Fazilet Özdenefe aranıyor ilanı
Yasemin Öztürk kurumakta olan yaseminler için su
İzzet Türkmen sağlık
Kemal Dana kamuda üst düzey yöneticiliği
Nidai Güngördü hayal kırıklığını giderici hap
Sıla Usar İncirli, kalp krizini önleyici ilaç
Doğuş Derya AP Milletvekilliği
Tacan Reynar halkı çatlatanlara dayanması için sabır taşı
Hüseyin Cumaoğlu Çayırova’ya çember
Lale Bicim Cesur Amazonların kraliçeliği
Şener Elcil unutulmayanlar listesinde üst sıralar
Ahmet Serdaroğlu Breave Hart plaketi
Güven Bengihan Sendikalar Birliği başkanlığı
Ahmet Varol başarı plaketi
Dalman Aydın yapamaz diyenlere kaşıması için orta parmak
Ali Karavezirler rakipleri tam pestil etmeyecek cilindiri
Ayşegül Özmen Garabli Sağlık
Ahmet Latif rakipleri eze eze kazandığı koltuk için başarı plaketi
Mehmet Harmancı vur dedikse öldürmemesi gerektiğini yazan kitap
Osman Balikcioglu KKTC siyaset komedisi için tiyatro oyunu
Bülent Bebek süprizler kralı belgesi
Cemil Sarıçizmeli Ağlama değmez bu hayat CD’si
Süleyman Uluçay parasızlık hastalığından kurtarmak için bol para
Aydin Pekri Marasali İngiltere bileti
Metin Marasali eleştirmen belgesi
Okyay Sadıkoğlu sırtını hançerlerden koruması için zırh
Halil Kasım paspas ettiği rakibin parçalarını toplama cezası
Ahmet Ogan çalıştırdığı takımına şampiyonluk
Erhan Tünay torun
Ersin Tünay Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası şefliği
Hasan Ulas Altiok, Türkiye yerine Yunanistan bileti
Ahmet Hayri Orçan 10’ncu kez Tatlısu belediye başkanlığı
Mahmut Özçınar 8.kez kazanacağı belediye başkanlığı
Tügen Burağan, dünya turu bileti
Ceyhun Kırok rakiplerine attığı oklar kırıldı 2. Raund için bol mızrak
Ahmet Yönlüer Altın kaplama Kuranı Kerim
Yüksel Çelebi tüfeklerden korunmak için zırhlı yelek
Kasım Uluçaylı kirlenen siyaseti temizlemesi için temizlik ilacı
Murat Şenkul hızlı başladı koruması için bol enerji içeceği
Fırat Ataser rakipleri ezip geçtiği ‘Cilindirisini’ koyacağı garaj
Hamit Bakırcı bakır madeni yerine ‘Coşacağı’ altın madeni
Hasan Sadıkoğlu müteahitlerin villa ve apartman dikmesi için sahil
Fatma Çimen Tuğlu ezip geçtiği rakibi için acıma duygusu
Aziz Kaya gelip kayaya çarpıp yaralananlar için melhem
Hüseyin Özgürgün, gelemem yar. Bay bay love. CD’si
Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Kemal Dürüst, unutuldum, unutuldum yar CD’si
Hamza Ersan Saner, balık tutması için olta
Faiz Sucuoğlu, faizi ile ödeyeceği ceza listesi
Tahsin Ertuğruloğlu, BM ve Maria’dan sonra uğraşması için yeni bir şey
Sn. Kutlu Evren, arkadan hançerlemeyecek dostlar
.Özdemir Berova Eğitim Bakanlığı
Cemal Özyiğit adam gibi adam plaketi
Gürkan Kara, Müsteşarlık
Çelebi Ilık DP’den bakanlık
Kudret Özersay, gözyaşları için bol mendil
Cenk Seren, şampiyon yapacağı bir takım
Ahmet Sennaroğlu, yeni marketler zinciri
İsmail Arter verilen direktifleri duymaması için kulaklık
Plümer Osman nasırlarına bastığı siyasilerden korunmak için koruma
Fikri Toros, United Cyprus’ta Ticaret Bakanlığı
Armağan Candan, Brüksel bileti
Biray Hamzaoğlu, yeni otobüsler
Gülşah Sanver Manavoğlu, doğru düzgün siyasetçi plaketi
Ayşegül Baybars, UBP’ye kayıt formu
Jale Refik Rogers hem kendime hem partime yazık ettim CD’si
Sibel Tatar, boy göstereceği davetler
Pınar Gözek TV programı başarı plaketi
Çiğdem Aydın, basının kraliçesi ünvanı
Kartal Harman, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından sonra Başbakanlık danışmanlığı
Polat Alper, basın başarı plaketi
Alkan Değirmencioğlu CTP hükümetinde kaymakamlık
Didem Gürses, Sağlık Bakanlığı basın danışmanlığı özel ödülü
Erdoğan Bekiroğlu, kazanacağı bol ihale
Ercan Hoşkara, DAÜ Mütevelli heyeti üyeliği
Hava Elkovan HP Milletvekilliği
Hasan Hüda Ecer, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirdiği için plaket
Mustafa Naimoğulları hayvancılara vermek için bol para
Emrah Yeşilırmak Karpaz’ın prensi ünvanı
Devrim Barçın CTP hükümetinde Maliye Bakanlığı
İrfan Günsel, Günsel arabaları için başarı plaketi
Selma Eylem Cesur yürek aranıyor ilanı
Bertan Zaroğlu kendim ettim kendim buldum CD’si
Kubilay Özkıraç padişahlık döneminin bittiğini gösteren belge
Erdoğan Sorakın yerininin doldurulamadığını gösteren video
Abdullah Azizoğlu vatandaşın balık tutması için olta
Fıkra
Buyurun desinler diye!..
Babası oğluna görgü kuralarını öğretiyordu :
"Örneğin oğlum, bir eve gittik.
Onları yemek yerken göndük,
ilk sözümüz ne olmalı?
"Afiyet olsun" der oğlu. Baba;
"Peki neden bu söylenir?" deyince oğlu ;
"Neden olacak, buyurun desinler diye." der.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.