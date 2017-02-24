Tarihte Bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

24/02/1848 Olay Fransa'da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi. 24/02/1910 Ölüm İlk müzeci Osman Hamdi Bey. 24/02/1918 Olay Trabzon düşman işgalinden kurtuldu. 24/02/1931 Olay Almanya'da işsiz sayısı 4,9 milyona ulaştı. 24/02/1936 Olay Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-1 yendi. 24/02/1936 Doğum Yazar Ferit Edgü. 24/02/1942 Olay Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. 24/02/1950 Olay Türkiye'de Basın Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısına basın temsilcilerinin görüşleri eklendi. 24/02/1950 Olay İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı. 24/02/1954 Olay İstanbul'da sıcaklık -6 dereceye düştü. Tuna Nehri'nden koparak Karadeniz'e ulaşan ve daha sonra İstanbul Boğazı'na inen buzlar Boğazı ve limanı kapladı. Deniz trafiği durdu. 24/02/1955 Olay Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, Avukat Fethi İnaler tarafından kuruldu. 24/02/1960 Olay Şair Necip Fazıl Kısakürek 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldı. 24/02/1971 Olay Sağlık Şûrası'nda doktorların çoğu kürtaja evet dediler ve bedava kürtaj yapılmasını istediler. 24/02/1977 Olay Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 24/02/1983 Olay Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi. 24/02/1983 Olay Adi suçtan hükümlü Fatih Laçingil ile Faik Güngörmez 1983'de idam edildi. 24/02/2006 Olay Filipinlerde kadın Devlet Başkanı Gloria Arroya'ya karşı düzenlenen darbe önlendi. Başkan Arroyo,darbecilikle suçladıklarını tutuklatıp ülkede olağanüstü hal ilan etti. 24/02/2006 Ölüm Gazeteci, televizyoncu, yazar Baki Koşar, 37 yaşında. Evinde öldürülmüş olarak bulundu.