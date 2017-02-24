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Tarihte Bugün

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Tarihte Bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

24/02/1848                        Olay               Fransa'da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.

24/02/1910                        Ölüm             İlk müzeci Osman Hamdi Bey.

24/02/1918                        Olay               Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

24/02/1931                        Olay               Almanya'da işsiz sayısı 4,9 milyona ulaştı.

24/02/1936                        Olay               Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-1 yendi.

24/02/1936                        Doğum                     Yazar Ferit Edgü.

24/02/1942                        Olay               Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.

24/02/1950                        Olay               Türkiye'de Basın Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısına basın temsilcilerinin görüşleri eklendi.

24/02/1950                        Olay               İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı.

24/02/1954                        Olay               İstanbul'da sıcaklık -6 dereceye düştü. Tuna Nehri'nden koparak Karadeniz'e ulaşan ve daha sonra İstanbul Boğazı'na inen buzlar Boğazı ve limanı kapladı. Deniz trafiği durdu.

24/02/1955                        Olay               Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, Avukat Fethi İnaler tarafından kuruldu.

24/02/1960                        Olay               Şair Necip Fazıl Kısakürek 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.

24/02/1971                        Olay               Sağlık Şûrası'nda doktorların çoğu kürtaja evet dediler ve bedava kürtaj yapılmasını istediler.

24/02/1977                        Olay               Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

 

 

24/02/1983                        Olay               Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

24/02/1983                        Olay               Adi suçtan hükümlü Fatih Laçingil ile Faik Güngörmez 1983'de idam edildi.

24/02/2006                        Olay               Filipinlerde kadın Devlet Başkanı Gloria Arroya'ya karşı düzenlenen darbe önlendi. Başkan Arroyo,darbecilikle suçladıklarını tutuklatıp ülkede olağanüstü hal ilan etti.

24/02/2006                        Ölüm             Gazeteci, televizyoncu, yazar Baki Koşar, 37 yaşında. Evinde öldürülmüş olarak bulundu.

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