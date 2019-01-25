Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Ankara, Şili Biber ,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Karma Yem, ,Ayçiçek Küsbesi, Patlıcan, Arpa, Buğday, Mantar, Siyah Üzüm ve Kabak olmak üzere 58 numuneden 56 ‘sı temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Deftera Gıda’ya ait ithal patlıcan ve domates ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.

Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Patlıcan, Salatalık, Domates, Enginar ve Marul olmak üzere 27 numuneden 25’i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Atlılar köyünde enginar üretimi yapan Mehmet Çetiner ve İncirli köyünde kapya biber üretimi yapan Ali Kansu’nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz

2 Erkan Gök İthal Armut Ankara Temiz

3 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

4 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

5 Orc Foods Ltd. İthal Domates Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

10 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz

11 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Kabak Temiz

13 Deftera Gıda İthal Şili Biber Temiz

14 Deftera Gıda İthal Patlıcan Limit Üstü

15 Deftera Gıda İthal Domates Limit Üstü

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

22 Köşe Tic. İthal Elma(Stk) Temiz

23 Köşe Tic. İthal Elma(G.S) Temiz

24 Köşe Tic. İthal Domates Temiz

25 Orc Foods Ltd. İthal Elma Arjantin Temiz

26 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

27 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Patlıcan Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Patlıcan Temiz

37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz

38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz

40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

41 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz

42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

43 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

44 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

45 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

46 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

47 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

48 Levent San. Şti . Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

49 Pınarlı Tarım İthal Yem Temiz

50 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

51 Özçağ Free Port İthal Kepek Temiz

52 TÜK İthal Arpa Temiz

53 TÜK İthal Yem 14 Temiz

54 TÜK İthal Yem 16 Temiz

55 TÜK İthal Besi Yemi Temiz

56 TÜK İthal Yem 19 Temiz

57 TÜK İthal Yem 15 Temiz

58 M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday Temiz

59 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar Temiz

60 Cuma Hakkan Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz

61 Mehmet İnal Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz

62 Faruk Özenli Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz

63 Koray Kansu Doğanköy Patlıcan Temiz

64 Koray Kansu Doğanköy Salatalık Temiz

65 Ahmet Kayım Çatalköy Marul Temiz

66 Ali Yeşil Mağusa Salatalık Temiz

67 Ramazan Ateş Mağusa Sivri Biber Temiz

68 Niyazi Esergül Mağusa Sivri Biber Temiz

69 Mustafa Tat Mağusa Kabak Temiz

70 Zahide Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz

71 Abdullah Çoşkun Mağusa Domates Temiz

72 Kemal Sofu Aydınköy Domates Temiz

73 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz

74 Ali Kandulu Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz

75 Hasan Akın Gaziveren Mandarin Temiz

76 Mustafa Eltutar Güzelyurt Marul Temiz

77 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz

78 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

79 Ümmet Pipalı Mormenekşe Enginar Temiz

80 Mustafa Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz

81 Mehmet Çetiner Atlılar Enginar Limit Üstü

82 Eylem Açıkyıldız Çayönü Patates Temiz

83 Ali Kansu İncirli Kapya Biber Limit Üstü

84 Ali Kansu İncirli Patlıcan Temiz

85 Ali Kansu İncirli Domates Temiz