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Tatar “Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”

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Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta yan yana, egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok” dedi.
Tatar “Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”

Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabulünde konuşan Başbakan, çözüm modeli ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini güçlendirmek ve Kıbrıs Türk halkının gelecekte de varolabilmesi için doğru siyaset geliştirmek gerektiğini vurguladı.

“Bunun için dünya ve Türkiye Cumhuriyeti ile temas içinde yol haritası çizmeye çalışıyoruz” diyen Başbakan Tatar, , “Kıbrıs’ta yan yana, egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok. Rumlarla ortaklık yapma, bu ortaklıkta hak arama mücadelesini vermek için artık çok geç kalındı. Taşlar yerine oturdu. 45 yılda çok şey değişti. Bu taşları yerinden oynatmak mümkün değildir. Kıbrıs’ta biz de anlaşma ve çözüm istiyoruz. Barış içinde uluslararası camia ile barış içinde olmak istiyoruz ama Kıbrıs’ın gerçeklerini de göz ardı edemeyiz. Gençlerin de desteğini alarak siyasete yön vermeye çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydetti ve sıkıntıların aşılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Tatar, “tarihini bilmeyen geleceğini de kurgulayamaz. Geleceği kurgularken emin olmak ve hata yapmamak lazım. Çünkü hata yaparsanız geriye gidemezsiniz. Kıbrıs’ta ciddi bir mücadele verdik. Kıbrıs Türklerinin kendi devletlerinin çatısı altında başı dik ve özgür yaşaması için atalarımız ciddi mücadeler vermişlerdir. Ne mutlu bize ki Türkiye’nin de desteğiyle devletimiz kurulmuştur” dedi.

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