  • BIST 1.137
  • Altın 518,084
  • Dolar 8,4683
  • Euro 9,9036
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Tatar: Erhürman, Maraş İle İlgili Görüşlerini Netleştirsin

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edileceğini bildirdi.
Tatar: Erhürman, Maraş İle İlgili Görüşlerini Netleştirsin

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmesi ve kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirterek, “Erhürman’ın Cumhurbaşkanı bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi” şeklindeki ifadesinin doğru olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti: “Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nden temsil edilen siyasi parti başkan ve yetkilileri ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımları ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığımız toplantıda 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nı ele aldık. Bu toplantı sırasında bir ara Sayın Tufan Erhürman konuyu Maraş’a getirdi ve bana sorular yöneltti.

Kendisine gereken yanıtları kısaca ve samimiyetle verdim. Ancak, belli ki Sayın Erhürman kapalı Maraş konusunda, insanlık, ülkemiz ve halkımız için aldığımız açılma kararını istismar etme peşindedir. Ben kendisini bu noktada, Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmeye ve kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum. Rum tarafının çözüm konusundaki tutumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararları ortadayken bizim kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile 1974 öncesi sakinleri için açılması kararımız yerinde alınmış doğru bir karardır.

Sayın Erhürman bunun doğru olmadığını iddia ediyorsa, bugün, bu aşamada önerisi nedir halkımızla paylaşmalıdır. Bu arada , Sayın Erhürman’ın ‘Cumhurbaşkanı bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi’ şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını vurgulamakta fayda görüyorum.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ankara’ya yaptığım ilk resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiğimiz görüşmede vardığımız mutabakat çerçevesinde, Türkiye’nin öncelikle Maraş’ın halkın erişimine açılan bölgelerinde çevre düzenlemesi ve genel olarak kapalı Maraş’ın açılımı sürecinde alt yapı çalışmalarına yapabileceği katkıları saptamak üzere gelmiştir.

Dolayısı ile benim Sayın Bakan’ın gelişinden ve geliş nedeninden en baştan beri haberim, haberim olmadığını söylemem mümkün değildir. Önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koyduğumuz kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edilecektir. Hal böyleyken benim ifadelerimi başka noktalara çekmek ve siyasi malzeme yapmak halkımızın, ülkemizin yararına değildir.

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter ile kapalı Maraş’ın açılması konusunun gündeme gelmesinden bu yana sürekli olarak doğrudan temas halinde olduğumun da kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.”

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahinler'de Acı Kayıp03 Kasım 2020 Salı 12:40
  • Tatar: “Kapalı Maraş’ın Açılması İçin Kararlılığa Uygun Adımlar Atılmaya Devam Edilecek”03 Kasım 2020 Salı 12:38
  • Liderlerin gündeminde Maraş ve 5'li zirve03 Kasım 2020 Salı 12:09
  • KTOEÖS: Holdinglere Seçim Diyeti Mi Ödenmektedir?03 Kasım 2020 Salı 12:05
  • Taçoy halen kararsız! %70 adaylığa devam etme noktasında...03 Kasım 2020 Salı 12:01
  • Tatar: Erhürman, Maraş İle İlgili Görüşlerini Netleştirsin03 Kasım 2020 Salı 11:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük Turnuvası Ödül Törenine Katıldı03 Kasım 2020 Salı 11:32
  • Pilli:Yoğun Bakımda Tedavi Gören Koronavirüs Hastası Servise Alındı03 Kasım 2020 Salı 11:28
  • Lefkoşa'da Banka ve Telefoncunun Kapısını Kırdı03 Kasım 2020 Salı 11:19
  • Atalay, Avusturya'daki Terör Saldırısını Kınadı03 Kasım 2020 Salı 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti