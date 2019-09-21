Tatar: "Maraş 10 sene içinde açılmış olabilir"

Başbakan Tatar, "Kesin tarih vermemekle birlikte çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Rum tarafının küstahlıkları bizi daha da heyecanlandırmaktadır. 10 sene içinde açılmış olabilir.

Başbakan Tatar, "Kesin tarih vermemekle birlikte çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Rum tarafının küstahlıkları bizi daha da heyecanlandırmaktadır. 10 sene içinde açılmış olabilir. Yeter ki bunu devam ettirelim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Ankara'da bir araya geldiği basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar, proaktif bir siyasetle 45 yıldır kapalı olan Maraş’ı Vakıflar İdaresine ait olduğu haliyle yerleşime açacaklarını, buranın eski sakinleri tarafından uluslararası hukuk ekseninde yapılan başvurulara karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Tatar, “AİHM noktasında Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuracaklar. Komisyon bunu iade de edebilir, takas da yapabilir, karşılığında tazminat hükmü de verebilir. Geçmişte Vakıflar İdaresinin kiracısıyla gelip tekrar oturabilir” dedi.

Tatar, bir süre önce kapalı olan Maraş’ta incelemelerde bulunmuştu.

OTELLER TEKRAR YAPILACAK

Maraş açılımının Türkiye’nin desteklediği proaktif bir siyaset olduğunu, Maraş’ı KKTC’ye kazandırma kararlılığında olduklarını vurgulayan Tatar, “Kesin tarih vermemekle birlikte çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum.

Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Rum tarafının küstahlıkları bizi daha da heyecanlandırmaktadır. 10 sene içinde açılmış olabilir. Yeter ki bunu devam ettirelim” diye konuştu.

Büyük sermaye sahiplerinin şimdiden kendilerine bu bölgeye ilişkin sorular sorduklarını ve değerlendirmeler yaptıklarını belirten Tatar, yeniden imar ve inşa konusunda “Oteller tekrar yapılacak. Evler nostalji olarak restore edilebilir” bilgisini verdi.

ANLAŞMAYA İNANMADIĞIMIZ İÇİN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere çabaları konusunda, “Artık bu son şans tüketilmiştir denildikten sonra aynı noktadan devam konusunda isteksiziz” diyen Tatar, “Geleceğe güvenle bakabilmemiz açısından Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Federasyon da olmayacak, KKTC’de Türkler yaşayacak. Bugün KKTC olmasa, Türk uçakları Doğu Akdeniz’de o kadar kolay hareket edemezdi. Denizler keza öyle. Türkiye Anadolu’ya hapsolurdu” dedi.

Rum yönetimiyle hiçbir anlaşma yolu görmediğini belirten Tatar, “Biz zaten anlaşmaya inanmadığımız için Maraş’ı açıyoruz. Akıncı ve arkadaşları bizim başımıza ne geleceğini iyi anlasalar zaten öyle bir yoldan gitmezler” dedi.

ARTIK KADİFE AYRILIK

Tatar, “Bu saatten sonra kimse zorla evlilik yaptıramaz kimseye. Zorla evlilik olmayacağına göre bizim modelimiz kadife ayrılık. AB çatısı altında da olabilir bu iki devlet. Ama kendi devletimiz ve egemenlik haklarımız Türkiye’nin etkili ve fiili garantörlüğü esastır. Bundan asla taviz verilemez” şeklinde konuştu.

KKTC 45 YIL SONRA YOLUNU BULMUŞTUR

Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımında çok iyi bir konjonktür yakalandığını vurgulayan Ersin Tatar, “KKTC artık Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, Mavi Vatan’da, Doğu Akdeniz’de bir güç olarak yoluna devam edecektir.

KKTC artık bir sorun, bir yük olmaktan ziyade bir değer olarak ortaya çıkmış, 45 yıl sonra yolunu bulmuştur" diye konuştu. Tatar, Rumların bir anlaşma olduğunda Türklere paylarını vereceği söylemlerine “Anlaşmayı beklersek biz borçlu çıkarız Rumların hesabıyla” dedi.

KKTC’nin ekonomik olarak en büyük çıkış umudunun direkt uçuşlar olduğunu söyleyen Tatar, “Maraş açılımından sonra ülkeyi direkt uçuşlara da açabilirsek, Kıbrıs’ın ekonomisi patlar gider. Turizmi, ekonomiyi 5’e katlarız” dedi.

Tatar, “Turizmimizi patlatabilirsek, 25 bin yataktan 60-70 bin yatağa çıkarabilirsek Kıbrıs şahlanır. Bir anlaşmayı kimse istemez, Akıncı bile istemez” diye konuştu.

Hem turizm hem de yatırımlar konusunda Türkleri Kıbrıs’a çağıran Tatar, “Her Türk vatandaşının KKTC’ye, bu kutsal topraklara ayaklarının değmesi lazım” dedi.