Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği 6,5 milyon doz Sinovac aşısıdan KKTC’ye de pay aktarılacağını söyledi Tatar “Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır’ dedi.