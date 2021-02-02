  • BIST 1.512
  • Altın 423,112
  • Dolar 7,1815
  • Euro 8,6371
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Tatar:Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Tatar:Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği 6,5 milyon doz Sinovac aşısıdan KKTC’ye de pay aktarılacağını söyledi Tatar “Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır’ dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEZO:''Kaynak Yok'' bahanesini kabul etmedik, etmeyeceğiz!''02 Şubat 2021 Salı 16:15
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!02 Şubat 2021 Salı 16:12
  • Çakıcı:''Hükümet kararlı duruş sergileyerek ülke insanına güven vermeli''02 Şubat 2021 Salı 15:53
  • Yeni Ekonomik Paket yarın açıklanıyor!02 Şubat 2021 Salı 15:51
  • Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçiler Derneği’nden Ali Başman Açıklaması02 Şubat 2021 Salı 15:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar İle TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Görüşmesi Başladı02 Şubat 2021 Salı 15:32
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplandı!02 Şubat 2021 Salı 14:52
  • Değirmenlik Bölgesinde İkamet Eden Ve Covid-19 Aşısı Yaptırmak İsteyen Vatandaşlar Arayarak Başvuru Yapabilir02 Şubat 2021 Salı 14:35
  • Memur-Sen’den “HP Kesintileri Faiziyle Geri Ödensin” Talebi02 Şubat 2021 Salı 14:28
  • “Denetimler Masaya Yatırıldı”02 Şubat 2021 Salı 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti