TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ülkemize geliyor

TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ülkemizde temaslarda bulunacak. Bakan Pakdemirli’nin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin daveti üzerine, bu akşam saat 21.30’da adaya gelmesi bekleniyor.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, temaslarına 25 Aralık 2018 tarihinde başlayacak. Bakan Pakdemirli temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ayrı ayrı ziyaret edecek.

Bakan Pakdemirli ziyaretinin ikinci gününde, Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçtiköy Barajı ve Artıma Tesisi’nde incelemelerde bulunacak ve KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin Temel Atma Töreni’ne katılacak. Bakan Pakdemirli ve heyeti, aynı gün akşam saatlerinde ülkemizden ayrılacak.