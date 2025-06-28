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TDP: “TMK’ya yeterli bütçenin ayrılması için tedbir alması gerek”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK)  yeterli bütçenin ayrılması için tedbir alması gerektiği belirtti.
TDP: “TMK’ya yeterli bütçenin ayrılması için tedbir alması gerek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK)  yeterli bütçenin ayrılması için tedbir alması gerektiği belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, TMK’nın etkililiğinin sadece başvuruları makul süre içinde sonlandırması değil, başvuru konusu taşınmazların gerçek değeri üzerinden tazmin kabiliyetine de bağlı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, TMK’daki bütçe kısıntısı gibi nedenlerle tazminat takdirinin düşük tutulması konusunda yaşanabilecek sıkıntılara işaret edildi.  

TMK’ya başvuran Kıbrıslı Rumların belli bir kısmının, tazminat kararlarından tatmin olmadıklarının ancak siyasal nedenlerle bu kararlara karşı yargı yoluna müracaat etmeyi tercih etmedikleri ifade edilen açıklamada, komisyon kararlarının gecikmesinin hak ihlali olarak değerlendirildiği fakat TMK’nın statüsüne halel gelmediği kaydedildi.

Açıklamada “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tazminat takdirini tek başına yasal çare mekanizmasının etkinliği konusunda belirleyici bir faktör olarak nazara almasa da başvuruların geç sonuçlandırılmasıyla birleştiğinde ortaya komisyonun etkinliğini sorgulatan bir tablo çıkmaktadır.” denildi.

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