TIP-İŞ “Sağlık ve Teknoloji” sempozyumu düzenledi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Nurçin İncirli’nin moderatörlüğünde “Teknoloji ve sağlık” konulu sempozyum düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, tanınmayan bir ülkede teknoloji ile dünyaya her şekilde bağlanmış durumda olduğumuzu ve aynı zamanda teknoloji devrinde yaşadığımız çok büyük tehlikeler ve tehditlerinde bulunmakta olduğunu söyledi.

Doktor burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ise yaptığı konuşmada yaz döneminde ara verilen eğitim çalışmalarına sendika ile işbirliği içerisinde daha verimli şekilde yapabileceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise teknoloji sayesinde ulaşılan bilgide kirliliğin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası başkanı Ahmet Varış, “Her ülke, yurttaşlarının iyilik halini bozacak tehlikelere karşı bazı önlemler almaktadır. Önlemlerin alınması kadar, bu önlemlerin hızla ve sistematik bir şekilde uygulanmasıgerekmektedir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Küreselleşen dünyayla birlikte ülkemizde de teknoloji alanında birçok gelişme yaşanmakta ve bu hepimizin gündelik hayatında yer almaktadır. Çocukları teknolojiden soyutlamak da günümüz dünyasında mümkün değildir. İşte bu noktada teknolojik gelişmeler, potansiyel zararları, çocukların teknolojiyle ilişkilerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi hususlarında bizlere ışık tutabileceğini düşündüğümüz ‘Teknoloji ve Sağlık Sempozyumu’na düzenledik.” dedi.

Sempozyumunilk konuşmacısı Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Hülya Efetürk, “Radyasyon ve Hayatımızdaki Yeri” konulu konuşmasında, çocukların ve gebelerin radyasyona daha duyarlı olduklarını, sağlıklı gelişim için ebeveynlerin bu tür radyasyonun olası zararlı etkilerini düşünerek hassasiyet göstermelerini, daha araştırmacı ve duyarlı olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı “Cep telefonu kanser yapar mı?” başlıklı konuşmasında çocuklarımızı radyasyondan olabildiğince korumamız gerektiğine vurgu yaptı. Ayşe Sayılı’nın konuşmasının ardından Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Enginsoy, “Cep telefonları gözlerimize zarar veriyor mu?” başlıklı konuşması ile sempozyuma devam edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Barış Peker, “Teknoloji Kaynaklı Ortopedik Rahatsızlıklar” başlıklı konuşmasında özellikle diz üstü ve masa üstü bilgisayarların doğru kullanım şekilleri ve uzun süreli bilgisayar kullanımı ardından yapılması gereken egzersizler ile ilgili bilgi verdi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanı Dr. Ayşe Zeki, “Teknoloji ile Değişen Akıl Sağlığımız” başlıklı konuşmasında internet bağımlılığı ve madde bağımlılığı ile ilgili benzer noktalara vurgu yaparak, çocukların internet veya oyun bağımlılığı konusunda daha dikkatli ve erken önlem almaları konusuna dikkat çekti.

Sosyolog ve Siyaset Bilim uzmanı Hakan Gündüz, “Sosyal Medya ve Sosyalleşme” başlıklı konuşmasına kendisinin de bir internet bağımlısı olduğunu söyleyerek başlaması sempozyum katılımcılarını gülümsetti. Sosyal medyanın günümüzün dini gibi kabul görmeye başladığını anlatan Gündüz, internetin bireylerin sosyalleşmesinden daha çok yalnızlaşmasına neden olduğunu söyledi

Sempozyum, Akademisyen, Eğitim TeknoloğuYrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ’ın “Teknoloji Bağımlılığı” başlıklı konuşması ile devam etti. Erçağ, konuşmasına ülkede hâlen eksik olan bilişim yasasının önemini ve eksikliğine vurgu yaparak başladı. Erçağ, özellikle Intenet’deki olası risklerden bahsedip, özellikle bunların başında sanal zorbalık, teknoloji bağımlılığı konularının geldiğini ifade etti. Bunların yanı sıra Bilginin doğruluğu, cinsel içerikli mesajlar, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda arkadaşlık kurma, konularda bilgi verdi.

Sempozyum moderatörü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurçin İncirli ve katılımcılara Tıp-İş başkanı Ahmet Varış’unplaket takdim etmesi ile “Sağlık ve Teknoloji” sempozyumu tamamlandı.