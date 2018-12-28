Töre: "Türk milletinin kahramanları olmasa istiklal de kazanılamaz"

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı ile Azerbaycan Devleti’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle KKTC’de de etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mağusa’da Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan etkinliklerde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türk milletinin üzüntülerinin de sevinçlerinin de bir olduğunu söyleyerek, “Gaspıralı İsmail’in ifade ettiği dilde-fikirde işte birlik ülküsünün mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini” belirtti.

“Milli kimlik, ulusal varoluş, kutsal vatan kavramlarını daima canlı tutmak ve bizden sonraki nesillere değerlerimizi taşımak hepimizin görevidir” diyen Töre, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin Ermeni işgali altında olduğunu, bu işgale karşı BM’nin ve AB’nin sessiz kaldığını söyledi.

Töre, “Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Azerbaycan’ın kurucusu Mehmet Emin Resulzade’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Rauf R. Denktaş’a Türk’üm diyen herkesin sahip çıkması şarttır” dedi.

Türk milletinin kahramanları olmasa İstiklal’in de kazanılmayacağını kaydeden Töre, Türkiye, Azerbaycan ve tüm Türk milletine selam ve sevgilerini iletti.