  • BIST 1.115
  • Altın 473,534
  • Dolar 7,4782
  • Euro 8,8851
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

Tözün Tunalı: “Liglerin 1 Yıl Ertelenmesi Hata Olur

» »
DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, futbol liglerinin 1 yıl ertelenmesinin hata olacağını belirterek, tedbirler alınarak futbol maçlarının oynanması gerektiğini kaydetti. 
Tözün Tunalı: “Liglerin 1 Yıl Ertelenmesi Hata Olur

Tunalı yazılı açıklamasında, dünyada olduğu gibi ülkede de Covid-19 vakalarının arttığını ifade ederek, bunun birçok sektörü etkilediğine işaret etti. 

Dünyada futbol olmak üzere birçok spor dallarının faaliyetlerine başlandığını ifade eden Tunalı, şöyle devam etti:

“Dünyada açılımlar yapılırken bizde de sporda kapanma yönüne gitmek için adımlar atılmasını büyük bir hata olarak görmekteyim. Beklentimiz ülkede sporu durdurmak değil, faal duruma getirmek için nasıl önlemler alınması gerektiği hususunda fikirler üretilmesiydi. İnsan sağlığı elbette önemlidir, ancak Dünyaya bakıldığı zaman her ülke kendi şartlarına göre tedbirler üretip spor karşılaşmalarına seyircisiz devam ediyorlar.”

Tunalı, liglerin 1 yıl ertelenmesinin sporcu sağlığı başta olmak üzere kulüplere ve bu sektörde faaliyet gösteren herkesi etkileyeceğini belirterek, “Gençliği düşünmek, ülkede sporu geliştirmek uğruna kapanma yerine açılım üzerinde çalışmalar yapın. Komşumuz Rum kesimine bir bakın. Futbolun devamı hususunda karar üretmişler ve seyircisiz maçlara çıkıyorlar” dedi. 

Şu anda bulaşın arttığı gerçeğine rağmen BTM liglerinin de devam ettiğini ifade eden Tunalı, liglerle ilgili son sözün federasyonda olduğunu kaydetti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”15 Eylül 2020 Salı 10:04
  • Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Propaganda Dönemi Bugün Başladı15 Eylül 2020 Salı 09:52
  • Baraka Kültür Merkezi Eğitim Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacağını Duyurdu15 Eylül 2020 Salı 09:13
  • Erhan Arıklı'nın eşi Nurgün Arıklı’nın test sonucu negatif15 Eylül 2020 Salı 09:04
  • Düzova ve Malatya köyünde bugün eletkrik kesintisi olacak15 Eylül 2020 Salı 08:51
  • Dövizde son durum? 15 Eylül 2020 Salı15 Eylül 2020 Salı 08:47
  • KKTC Günlük Hava Durumu - (15 Eylül 2020 Salı)15 Eylül 2020 Salı 08:45
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?15 Eylül 2020 Salı15 Eylül 2020 Salı 08:40
  • Başhekim Kalfaoğlu annesini kaybetti14 Eylül 2020 Pazartesi 23:17
  • Tatar: Yasanın amacı yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak14 Eylül 2020 Pazartesi 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti