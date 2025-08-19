  • BIST 10966.02
  • Altın 4393.002
  • Dolar 40.8939
  • Euro 47.7898
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Trump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

» »
Trump, Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından Zelenskiy ile Putin arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşmesini planlıyor.
Trump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri'nin katılımıyla düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili bir görüşme hedeflediğini yazdı. Trump, bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını yazdı.

Ukrayna zirvesindeki müzakereci kaynaklara dayandırılan bazı haberlere göre görüşme Putin tarafından önerildi.

Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Friedricht Merz, iki devlet başkanının önümüzdeki iki hafta içinde bir araya gelmesinin beklendiğini belirterek "Böyle bir zirve ancak silahlar susarsa düşünülebilir" dedi.

Planlanan Zelenskiy-Putin görüşmesi Moskova tarafından henüz teyit edilmedi. Ancak Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Moskova ile Kiev arasındaki doğrudan müzakerelerin eskisinden daha üst düzeyde yürütüleceğini dile getirdi.

Beyaz Sary'da geniş katılımlı zirve

Washington'daki zirve kapsamında Trump dün önce Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Avrupalı liderlerin de katıldığı genişletilmiş bir toplantıya geçildi. Görüşmeler Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sebebiyle kısa bir kesintiye uğradı.

Toplantıya Almanya Başbakanı Merz'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.Putin'le görüşmek için ön koşula gerek olmadığını ifade eden Zelenskiy, "Sanırım hiçbir ön koşul olmadan bir araya gelip, savaşı sona erdirme yolunun nasıl devam edebileceğini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çin’den Dünya Çapında Bir İlk: 158 Kilometrelik Yolda Tamamen Otonom Asfaltlama28 Temmuz 2025 Pazartesi 18:40
  • İsrail askeri, yemekleri toprağa gömmüş26 Temmuz 2025 Cumartesi 18:39
  • Rusya'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok24 Temmuz 2025 Perşembe 13:08
  • Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu24 Temmuz 2025 Perşembe 10:03
  • İran-İsrail arasında ateşkes başladı24 Haziran 2025 Salı 10:22
  • İsrail hükümeti ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu24 Haziran 2025 Salı 10:07
  • Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti23 Haziran 2025 Pazartesi 09:04
  • “Orta Doğu'da İsrail kadar terör kaynağı olan hiçbir ülke yok"19 Haziran 2025 Perşembe 16:40
  • İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası18 Haziran 2025 Çarşamba 17:33
  • İran'dan vatandaşlarına WhatsApp uyarısı: Uygulamayı silin18 Haziran 2025 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti