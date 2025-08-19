Trump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Trump, Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından Zelenskiy ile Putin arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşmesini planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri'nin katılımıyla düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili bir görüşme hedeflediğini yazdı. Trump, bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını yazdı.

Ukrayna zirvesindeki müzakereci kaynaklara dayandırılan bazı haberlere göre görüşme Putin tarafından önerildi.

Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Friedricht Merz, iki devlet başkanının önümüzdeki iki hafta içinde bir araya gelmesinin beklendiğini belirterek "Böyle bir zirve ancak silahlar susarsa düşünülebilir" dedi.

Planlanan Zelenskiy-Putin görüşmesi Moskova tarafından henüz teyit edilmedi. Ancak Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Moskova ile Kiev arasındaki doğrudan müzakerelerin eskisinden daha üst düzeyde yürütüleceğini dile getirdi.

Beyaz Sary'da geniş katılımlı zirve

Washington'daki zirve kapsamında Trump dün önce Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Avrupalı liderlerin de katıldığı genişletilmiş bir toplantıya geçildi. Görüşmeler Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sebebiyle kısa bir kesintiye uğradı.

Toplantıya Almanya Başbakanı Merz'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.Putin'le görüşmek için ön koşula gerek olmadığını ifade eden Zelenskiy, "Sanırım hiçbir ön koşul olmadan bir araya gelip, savaşı sona erdirme yolunun nasıl devam edebileceğini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.