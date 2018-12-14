Tüp gaz fiyatlarında indirim olacak

Dövizdeki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirime gidilirken, bir indirimin de tüp gaza geleceği konuşuluyor.

Voice’un elde ettiği bilgilere göre bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından tüp gaza da indirim gelecek.

İndirim miktarının ne kadar olacağı henüz bilinmezken, bugün veya yarın sabah saatlerinde indirim kararı ve miktarının açıklanması bekleniyor.

Tüp gaz ne kadar olmuştu?

Kasım ayında yapılan son indirim ile birlikte tüp gaz 80 TL’den 74 TL’ye düşmüştü.

Binboğa Yem Fabrikası ve Koop-Gaz Müdürü Nevzat Nevzat indirimin, hükümetle istişare edilerek, dünya borsalarındaki gaz fiyatının düşüşü ve TL’nin döviz karşısında değer kazanması sonrasında yapılmıştı.