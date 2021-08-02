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Türkiye başta olmak üzere yangınları takip edebileceğiniz 5 online harita

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Türkiye, son birkaç günde çıkan 70’in üzerinde orman yangını ile maalesef alev alev yanıyor.
Türkiye başta olmak üzere yangınları takip edebileceğiniz 5 online harita

Türkiye, son birkaç günde çıkan 70’in üzerinde orman yangını ile maalesef alev alev yanıyor. Milyonları üzüntüye boğan orman yangınları ile bir yandan mücadele sürerken, bir yandan da yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere 20’den fazla ilde çıkan yangınlarının bazıları kontrol altına alına da devam eden yangınlar ve neden olduğu maddi/ manevi kayıplar, uydu görüntüleri üzerinden de derin üzüntülere neden oluyor.

 

 

Yürekleri de derinden yakan bu günlerde, internet üzerinden sunulan interaktif yangın haritaları yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

ORMAN YANGINLARINI TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ ONLINE HARİTALAR

Türkiye başta olmak üzere dünya üzerindeki orman yangınlarını tarihi veriler ve risk tahminleriyle inceleyebileceğiniz, online haritaları derledik... Habertürk'ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

1- Orman Genel Müdürlüğü Haritası

 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü'nün Orman Yangınları Haritası, Türkiye'deki orman yangınları konusundaki resmi kaynak olarak öne çıkıyor. Türkiye sınırları içindeki orman yangınları interaktif harita üzerinden incelenebiliyor. Orman yangınları, “Devam ediyor”, “Kontrol altında” ve “Söndürüldü” olmak üzere 3 farklı kritere göre gösteriliyor. Ancak internet üzerinden tüm kullanıcılara sunulan haritada, devam eden yangınların görülmemesi, haritanın güncelleme sıklığı ile ilgili bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayın.

2- NASA Yangın Haritası

 

 

NASA, uyduların termal tarayıcılarıyla tespit edilen dünya genelindeki yangınları interaktif haritalar üzerinden gösteriliyor. Bu site (firms.modaps.eosdis.nasa.gov) üzerinden de “Bugün”, “Son 24 Saat” ve “Son 7 Gün içinde çıkan yangınlar görülebiliyor. Sitede ayrıca aktif yangınların yanısıra 2000 yılından bu yana gerçekleşen yangınlara da harita üzerinden ulaşılabiliyor.

 

 

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayın.

3- NASA 'Worldview' Haritası

 

 

Yine NASA’ın uydular üzerinden toplanan anlık verilerle sunduğu interaktif haritalarında, yangının yanısıra doğa olayları ve çevre felaketleri de ayrıntılı olaral gözlemlenebiliyor. NASA’nın worldview.earthdata.nasa.gov adresi üzeri,nden sunduğu bu genel kapsamlı haritasının dikkat çeken en önemli özelliği, geçmiş tarihlerdeki yangınların da yine interaktif haritalar üzerinden incelenebilmesi. Bunun için bir zaman aralığı ve bölge seçilerek, o bölgedeki yangınların sıklığı da tarihi olarak gözler önüne seriliyor. NASA’nın online yangın haritalasına erişmek için aşağıdaki linke tıklayıp, ardından, sol menüdeki katmanlardan “Fire” (yangın) sekmesini seçmeniz yeterli oluyor.

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayın.

 

 

4- Küresel Orman İzleme Haritası

 

 

Küresel çapta ormanları gerçek zamanlı olarak izlemek için açık kaynaklı bir platform olarak kurulan Global Forest Watch da orman yangınlarını takip edip, internet kullanıcılarına sunuyor. Platformun yangın haritası, uzayda bulunan en gelişkin uydulardan biri olan ve meteorolojik verilerin elde edilmesi amacıyla tasarlanan Suomi'nin kızılötesi ışınlarla fotoğraf çeken aygıtının elde ettiği görüntülere (VIIRS) dayanıyor. Harita üzerinden seçilen bölgede çıkan yangınlar, 3 aylık dönemler itibariyle hareketli olarak sergileniyor.

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayın.

 

 

5- Avrupa Uzay Ajansı'nın 'Copernicus' Haritası

 

 

Avrupa Birliği’nin Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus’un orman yangın bilgi sistemi bulunuyor. Bu sistem üzerinden elde edilen verilerle oluşturulan ve herkese açık olan online haritada, aktif yangınlar, yanmış alanlar gibi bilgilerin yanısıra seçilen bölgeye göre yangın tehlikesi tahminleri de bulunuyor.

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayın.

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