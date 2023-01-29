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Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı yarın yapılıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in basın toplantısı ise saat 15.00’te Lefkoşa Concorde Tower Otel’de gerçekleştirilecek.
Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı yarın yapılıyor

Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı yarın yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla yapılacak toplantı saat 10.30‘da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak.

Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı Protokol İmza Töreni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in basın toplantısı ise saat 15.00’te Lefkoşa Concorde Tower Otel’de gerçekleştirilecek.

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