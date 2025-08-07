Türkiye'den Güney Kıbrıs’a NAVTEX uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili Güney Kıbrıs'a uyarıda bulundu. Bakanlık, kıta sahanlığını ihlal edecek girişimlere karşı hava ve deniz unsurlarının bölgede görevlendirildiğini duyurdu.

CNN Türk’ün haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Aktürk, Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığını kapsayan bir NAVTEX ilan edilmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gerekli uyarıların yapıldığını, MSB'nin de karşı NAVTEX yayımladığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır.”

“Great Sea Interconnector gibi projelere geçit verilmez”

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz’de kablo döşeme çalışması için yayımlanan NAVTEX’in Türk kıta sahanlığını kapsamasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri verdi:

“18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen kıta sahanlığımızda, uluslararası hukuk uyarınca izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmemektedir. Bilimsel araştırma, kablo ya da boru döşeme gibi çalışmalar, kıyı devleti olan Türkiye ile önceden koordine edilmelidir. Bu çerçevede, Great Sea Interconnector gibi Türkiye’yi yok sayan hiçbir proje ve faaliyete geçit verilmemektedir.”

Açıklamada ayrıca, 5 Ağustos 2025’te Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS isimli araştırma gemisi için yayımlanan NAVWARN duyurusunun Türk kıta sahanlığını ihlal ettiği ve bu nedenle gerekli karşı adımların atıldığı vurgulandı.