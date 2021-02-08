Türkiye'den yeni aşılar geliyor!
Dr Pilli bu hafta içerisinde KKTC'ye yeni aşıların geleceğini açıkladı.
Çarşamba veya Perşembe günü Sinovac aşısı gelmesi bekleniyor.
Dr Pilli aşılar ile ilgili T.C. Sağlık Bakanı ile görüştüğünü de açıkaldı.
Türkiye'den yeni aşılar geliyor!
Dr Pilli bu hafta içerisinde KKTC'ye yeni aşıların geleceğini açıkladı.
Çarşamba veya Perşembe günü Sinovac aşısı gelmesi bekleniyor.
Dr Pilli aşılar ile ilgili T.C. Sağlık Bakanı ile görüştüğünü de açıkaldı.
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