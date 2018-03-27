Türkiye’nin ünlü teorik fizikçisi Prof. Dr. Bayram Tekin DAÜ’de sunum yapti  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri, Türkiye’nin en ünlü teorik fizikçilerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Bayram Tekin’i konuk etti.

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın Prof. Dr. Bayram Tekin’in kısa bir özgeçmişini seyircilere okuması ve ardından da kendisini sahneye davet etmesi ile Prof. Dr. Tekin “Günümüz Dünyasında Bilimin Önemi” isimli konuşmasını yaptı. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşen sunuma DAÜ öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra Lefkoşa ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden gelen öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Prof. Dr. Tekin konuşmasına, “Bilim tarihindeki en önemli buluş sizce ne olmuştur?” diye başlayarak dinleyiciyi konuşmasına katmış ve konuşma süresince fizikteki önemli olayları günlük hayattan örnekler vererek sundu. Karadelikler gibi kavranması zor konseptleri, akıcı ve mizahi bir dille izleyiciye aktaran Prof. Dr. Tekin, yalnızca bilgi aktarmadaki başarısıyla değil; aynı zamanda sahip olduğu genel kültür seviyesi, alanına duyduğu derin sevgi, dinleyici ile kurduğu iletişim ve özellikle konuşmasını iki dilde (hem İngilizce hem de Türkçe) yürütebilmesiyle dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Konuşması oldukça ilgi toplayan Prof. Dr. Tekin, kendisine soru yöneltmek isteyenleri dikkatle dinledi ve cevapladı. Söyleşi, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ve DAÜ Fizik ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın, Prof. Dr. Tekin’e teşekkür plaketi takdim etmesi ile son buldu.

Prof. Dr. Bayram Tekin kimdir?

Prof. Dr. Bayram Tekin; başarılı bir akademisyen, Matematiksel Fizikçi, Gravitasyon ve Einstein teorileri üzerine uzman bir bilim insanıdır. 1994 yılında ODTÜ Fizik Bölümü’nün ileri Fizik sınıfını 3 yılda bitirdi. Ardından Minnesota Üniversitesi’nde Yüksek Enerji Fiziği ve Kütle Çekim üzerine doktora yaptıktan sonra, önce Oxford Üniversitesi’nde, sonrasında Brandeis Üniversitesi’nde ikişer yıl araştırmacı olarak görev yaptı ve ders verdi. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün (TÜBA) Yetenekli Genç Bilimci Ödülü’nü ve TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü’nü almış olan Prof. Dr. Tekin, ODTÜ’de yılın eğitimcisi seçilmiştir. Uluslararası düzeyde 70’ten fazla makalesi ve bir kitabı (Metric Theories of Gravity: Perturbations and Conservation Laws), Gravitasyon teorisinde kendi adı ile anılan ve literatüre girmiş formülleri vardır. 2004 yılından beridir ODTÜ Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Tekin, ODTÜ’lülere fiziği sevdiren hoca olarak tanınmaktadır.