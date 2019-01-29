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Türkmenköy kırsal kesim arsaları elektriğe kavuşuyor

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İçişleri Bakanlığı, Türkmenköy’de 2015 yılında tamamen altyapısız dağıtılan kırsal kesim arsalarının elektrik sorununun çözüldüğünü, 15 gün içerisinde konutlara elektrik verileceğini bildirdi.
Türkmenköy kırsal kesim arsaları elektriğe kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı, Türkmenköy’de 2015 yılında tamamen altyapısız dağıtılan kırsal kesim arsalarının elektrik sorununun çözüldüğünü,  15 gün içerisinde konutlara elektrik verileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konut Müdürlüğü tarafından bir kaç ay önce bölgede yapılan raporlama ve keşif çalışmaları  sonrasında elektrik direklerinin dikilmesinin bugün tamamlandığı ve 15 gün içerisinde konutlara elektrik akımı verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkmenköy’de yaşanan sıkıntının, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sosyal Konut Müdürlüğü’ne bölge halkı tarafından aktarıldığı; yapılan raporlama ve keşif sonrası gerekli ödemelerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yapılarak elektrik alt yapı çalışmalarının dün başladığı da kaydedildi.

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