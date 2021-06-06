Twitter Blue aboneliği ek özellikler sunuyor

Twitter Blue aboneliği tüm dünyada yavaş yavaş kullanıma sunuluyor. Şirketin bu konuda acelesi yok. Hadi gelin bu yeni uygulama ile birlikte neler değişecek bir göz atalım.

Öncelikle Twitter neden böyle bir sisteme geçti onu anlamak gerekiyor. Bildiğiniz üzere diğer sosyal medya platformları ile kıyaslandığında Twitter pek bir gelire sahip değil. Facebook en fazla gelire sahip olmasını veri ihlallerine borçlu. Ayrıca birçok şirket ile reklam anlaşmasının olması bunu tetikliyor.

Twitter ise gelirleri yeterli olmadığı için başka hizmetler deniyor. Şirket Twitter Blue isimli bir sisteme geçti. Bu sistem ile birlikte kullanıcılar ücretli şekilde özel bir Twitter kullanacak. İlk etapta Kanada ve Avustralya ile başlayan yeni abonelik uygulaması Türkiye fiyatı ile 30,99 TL olacak. Peki bu yeni abonelik sisteminde ne tür avantajlar var?

Sosyal medya platformları içerisinde özel bir yere sahip olan Twitter bu yeni abonelik sisteminde bazı avantajlar sunuyor. Bunlardan ilki tweet geri alma ile ilgili. Herhangi bir paylaşım yaptığınızda onu yayınlanmadan geri almanız mümkün değil. Ancak bu yeni abonelikte böyle bir fırsat var.

Bu sayede bazı potansiyel hatalar tweet silme ile giderilmiş olacak. Bir diğer önemli avantaj koleksiyon altyapısı ile gelecek. Sistemde kaydedilen bir tweet, koleksiyon ile birlikte rahat bir şekilde bulunabilecek. Tüm bunlara ek olarak okuma moduyla ard arda atılan tweetler rahatlıkla okunabilecek. Özellikle seri halinde atılan paylaşımların otomatik bir metin haline getirilmesi amaçlanıyor.

Paralı abonelere ne yazık ki tweet düzenleme özelliği verilmeyecek. Aslında en çok istenen özellik buydu. Tüm bunlara ek olarak Twitter fenomenlerine bahşiş atılabilecek. Bancamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo üzerinden gönderilecek bahşişler destek olma amacı taşıyacak. Peki bu özellik Türkiye’ye gelirse kullanır mısınız?