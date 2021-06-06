  • BIST 1.447
  • Altın 524,726
  • Dolar 8,6225
  • Euro 10,5085
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Twitter Blue aboneliği ek özellikler sunuyor

»
Twitter Blue aboneliği tüm dünyada yavaş yavaş kullanıma sunuluyor. Şirketin bu konuda acelesi yok. Hadi gelin bu yeni uygulama ile birlikte neler değişecek bir göz atalım.
Twitter Blue aboneliği ek özellikler sunuyor

Öncelikle Twitter neden böyle bir sisteme geçti onu anlamak gerekiyor. Bildiğiniz üzere diğer sosyal medya platformları ile kıyaslandığında Twitter pek bir gelire sahip değil. Facebook en fazla gelire sahip olmasını veri ihlallerine borçlu. Ayrıca birçok şirket ile reklam anlaşmasının olması bunu tetikliyor.

Twitter ise gelirleri yeterli olmadığı için başka hizmetler deniyor. Şirket Twitter Blue isimli bir sisteme geçti. Bu sistem ile birlikte kullanıcılar ücretli şekilde özel bir Twitter kullanacak. İlk etapta Kanada ve Avustralya ile başlayan yeni abonelik uygulaması Türkiye fiyatı ile 30,99 TL olacak. Peki bu yeni abonelik sisteminde ne tür avantajlar var?

 

Sosyal medya platformları içerisinde özel bir yere sahip olan Twitter bu yeni abonelik sisteminde bazı avantajlar sunuyor. Bunlardan ilki tweet geri alma ile ilgili. Herhangi bir paylaşım yaptığınızda onu yayınlanmadan geri almanız mümkün değil. Ancak bu yeni abonelikte böyle bir fırsat var.

Bu sayede bazı potansiyel hatalar tweet silme ile giderilmiş olacak. Bir diğer önemli avantaj koleksiyon altyapısı ile gelecek. Sistemde kaydedilen bir tweet, koleksiyon ile birlikte rahat bir şekilde bulunabilecek. Tüm bunlara ek olarak okuma moduyla ard arda atılan tweetler rahatlıkla okunabilecek. Özellikle seri halinde atılan paylaşımların otomatik bir metin haline getirilmesi amaçlanıyor.

 

Paralı abonelere ne yazık ki tweet düzenleme özelliği verilmeyecek. Aslında en çok istenen özellik buydu. Tüm bunlara ek olarak Twitter fenomenlerine bahşiş atılabilecek. Bancamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo üzerinden gönderilecek bahşişler destek olma amacı taşıyacak. Peki bu özellik Türkiye’ye gelirse kullanır mısınız?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü05 Haziran 2021 Cumartesi 17:02
  • Microsoft, yeni nesil Windows’u 24 Haziran’da tanıtacak03 Haziran 2021 Perşembe 20:59
  • NASA Venüs'e gideceğini açıkladı03 Haziran 2021 Perşembe 19:00
  • Xiaomi süper hızlı HyperCharge: 8 dakikada yüzde 100 şarj01 Haziran 2021 Salı 21:29
  • Google Fotoğraflar için sınırsız fotoğraf yedekleme sona erdi01 Haziran 2021 Salı 21:01
  • TCL, Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladı01 Haziran 2021 Salı 19:02
  • Hepsiburada.com ABD'de halka açılacak01 Haziran 2021 Salı 18:30
  • Türkiye'de Elektrikte sanayi ve ticarethane aboneleri yatırım maliyeti olmadan çatılarına güneş santrali kurabilecek01 Haziran 2021 Salı 13:09
  • Online alışveriş aramaları yüzde 300 arttı 01 Haziran 2021 Salı 10:35
  • 2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar01 Haziran 2021 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti