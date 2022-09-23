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Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referandum düzenliyor

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Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı
Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referandum düzenliyor

Ukrayna’nın dört bölgesinde bugün Rusya’ya katılım referandumu düzenlenecek

Ukrayna'da Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen dört bölge bugün Rusya'ya katılmak üzere referandum düzenleyecek.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan beri devam ederken, Ukrayna’da Rusya ve Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen dört bölge bugün Rusya’ya katılmak üzere bugün referanduma gidiyor.

Batı devletleri oylamaları geçersiz ve yasadışı bir ilhakın habercisi şeklinde nitelendirerek kınadı.

Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde düzenlenecek olan oylama bugün başlayacak ve Salı günü sona erecek.

‘SONUÇLARI TANIMAYACAĞIZ’

Dört bölgeye Rusya tarafından atanmış olan yöneticiler oylama yapacaklarını Salı günü açıklamışlardı. Oylamanın Batı’ya bir meydan okuma olduğu ve savaşı tırmandırabileceği düşünülüyor.

Ukrayna ve Batı ülkeleri, ilhak lehine sonuçlanacağını tahmin ettikleri oylama sonuçlarını tanımayacaklarını ifade ettiler.

Ukrayna, Şubat ayında işgale başlayan Rusya’ya karşı taarruz başlatmış ve ülkenin kuzeyindeki topraklarının büyük bir bölümünü geri almıştı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Bölgelerdeki Rusya yanlısı yetkililer referandum fikrini aylardır değerlendiriyordu, ancak Ukrayna’nın son zamanlarda elde ettiği başarıların onları acele ile bu referandumları düzenlemeye ittiği düşünülüyor.

Rusya oylamaların bölgedeki insanların fikirlerini ifade edebilmesi için bir fırsat olduğunu iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bu hafta “Operasyonun başından bu yana… bahsi geçen bölgelerdeki insanların kaderlerine kendilerinin karar vermeleri gerektiğini söyledik, ve mevcut durum da bu insanların kaderlerini belirlemek istediklerini gösteriyor” demişti.

Ukrayna, Rusya’nın 2014’te Kırım’da yaptığına benzer olarak referandum sonuçlarını halkın desteğini aldığı şeklinde göstermeye, daha sonra da bu durumu toprakları ilhak etmek için kullanmaya çalışacağını ifade ediyor.

Kırım’da 2014’te düzenlenen oylama uluslararası toplum tarafından hileli olarak nitelendirilmiş ve tanınmamıştı. Kırım’daki oylama sonuçları halkın %97 oranında resmi ilhakı desteklediğini göstermişti.

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