UKÜ'den önemli temsiliyet!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, 12-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından düzenlenecek 16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi’nin bildiri değerlendirme kurulunda seçici üye olarak görev alıyor.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle katılımcıların sağlığını tehlikeye atmamak adına dijital olarak gerçekleştirilecek olan kongre, bu yıl 12-15 Kasımda “TKDCD 2020 Dijital” teması ile düzenleniyor.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, kongrede uluslararası ve ulusal çok değerli konuşmacılar ile bilimsel oturumların yanı sıra, canlı stüdyo programları gerçekleştirileceğini söyleyerek, kendisinin de TKDCD Bilimsel Kurulu'na sunuların değerlendirilmesinde yardımda bulunacağı bilgisini paylaştı.

Türkiye’de Kalp ve Damar Cerrahisi alanında gerçekleştirilen en saygın organizasyon olarak kabul edilen TKDCD Kongresi, 14-15 Kasım tarihlerinde ise tüm gün Ankara, İstanbul ve İzmir’deki stüdyolardan canlı olarak yayınlanacak. Kongrede alanında yetkin yabancı konuşmacılar katkı sağlayacak