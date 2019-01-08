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Uluçay: “Bir ay içinde tasarı genel kurul’dan geçmiş olacak”

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Vicdani reddi de içeren Askerlik değişiklik yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.
Uluçay: “Bir ay içinde tasarı genel kurul’dan geçmiş olacak”

Vicdani reddi de içeren Askerlik değişiklik yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

Bu aşamadan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair BRT’ye bilgi veren Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yasa tasarısı ile ilgili milletvekillerinin bilgilendirildiğini, resmi gazetede yayınlanarak halkın da bilgilendirileceğini söyledi.

Uluçay, aşağı yukarı bir aylık bir süre içinde hükümetin gönderdiği askerlik değişiklik yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’ndan geçmiş olacağını da kaydetti.

Uluçay “Meclis’e gönderilen yasa tasarısı otamatik olarak Meclis Komitesi’nin gündemine girer. Tasarı Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gündemine gelmiştir. Prosedür gereği halkın bilgisine sunulduktan sonra 20 gün içinde görüşülmeye başlanacak. 20 günden sonra da ilgili komitede görüşülecek ve orda onaylandığı şekli ile genel kurulun gündemine taşınacak. Dolayısı ile aşağı yukarı bir aylık bir süre içinde bu konuda hükümetin göndermiş olduğu askerlik ile ilgili değişiklik yasa tasarısı genel kuruldan geçmiş olacak” dedi.

Tasarının ülkede çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini belirten Uluçay, 20 gün boyunca yasanın tartışılmasına olanak sağlanacağını kaydetti.

Meclis’te alınacak bir kararın geçtiğimiz günlerde vicdani ret ile ilgili görüşülen Mahkeme’yi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Uluçay, tasarıda yer verilecek geçici bir madde ile bunun mümkün olabileceğini söyledi.

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