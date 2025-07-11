Üstel, "Fiber Dönüşüm Protokolü" tanıtımında konuştu: KKTC, dünyada bilişim adası olarak anılacak

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleşen "Fiber Dönüşüm Protokolü" tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “KKTC’yi dijital ada yapacağız” sözünü verdiklerini ve bu tarihi projeyle bu hedefe bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Üstel, hükümete geldikleri günden bu yana halka verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini ifade ederek, “İstikrarı yakalayamayan hükümetlerden kalan yarım projeleri tamamlayıp reformlara imza atacağız. 3 buçuk yılımızı yeni doldurmuş bir hükümet olarak, 2013’ten 2022’ye kadar yapılamayanları Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokoller çerçevesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"KKTC, DÜNYADA BİLİŞİM ADASI OLARAK ANILACAK"

Fiber optik protokolünün hiçbir paydaş mağdur edilmeden, karşılıklı uzlaşıyla hayata geçirileceğini vurgulayan Üstel, “Bu proje, KKTC’yi dünyada bilişim adası olarak tanımlanabilir bir konuma taşıyacak” ifadelerini kullandı. Turizm, eğitim ve yazılım gibi birçok alanın çağdaş ve vizyoner bir yaklaşımla yeniden şekilleneceğini belirten Üstel, “Herkes kendi evinden, mekânından ya da dükkanından bilgisayarıyla işlerini kolaylıkla yürütebilecek” diye konuştu.

"'YAPAMAYACAKSINIZ' DİYENLERE RAĞMEN, PROJELERİ TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Başbakan Üstel konuşmasını, “Yapamayacaksınız” diyenlere rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle projeleri tek tek hayata geçirdiklerini vurgulayarak tamamladı.