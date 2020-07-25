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Üzerine koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar

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Üzerine koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar
Üzerine koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar

Pakistan’da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

Pakistan’da 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.

Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı. Vatandaş, dolandırıldığını, hayvanın tüylerinin dökülmesi ile farkına vardı. Keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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