  • BIST 1.175
  • Altın 488,600
  • Dolar 7,8825
  • Euro 9,3152
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Uzmanından Sperm Sayısını Artıran 8 Önemli Besin

» »
Erkeklerde sperm, kadınlarda ise yumurtalık kalitesi üzerine etkili birçok faktör bulunuyor. Genellikle sperm kalitesi, çevresel faktörlerle etkilenen bir yapıya sahiptir.
Uzmanından Sperm Sayısını Artıran 8 Önemli Besin

Hava kirliliği, sigara dumanı, aşırı stres gibi etkenler spermlerde hasara yol açabiliyor. Ek olarak varikosel veya hormonal bozukluklar da spermler üzerine olumsuz etki yaratabiliyor. Bunların yanı sıra doğru gıdalarla dengeli beslenme, vücut sağlığı için olduğu kadar sağlıklı nesillerin devamı için de büyük önem taşıyor.

“Son yıllarda yapılan çalışmalar ve bilimsel araştırma sonuçları erkeğin beslenme alışkanlıklarının sperm kalitesini bozduğunu gösteriyor. Sperm kalitesine yaşam biçimi kadar besinler de önemli etki etmektedir. Bazı besinler içerdikleri birtakım vitaminler ve anti-oksidanlar ile sperm kalitesini artırmada önemli rol oyanabiliyor. Ancak bu besinlerin işe yaraması için sürekli olarak değil düzenli olarak tüketilmesi gerekir.” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, spermler üzerine direk olarak sayı artırıcı veya şekil düzeltici etkileri olmasa da, hareket anlamında olumlu etkileri olabilecek 8 besini yorumladı.

Muz

Muz, içeriğinde bulunan bromelain enzimi sayesinde sperm kalitesini olumlu yönde etkileyen meyvelerin başında gelmektedir. Doğal bir antienflamatuar olan Bromelin, bu özelliğinin yanı sıra sperm hareketliliğine de katkıda bulunur. Ayrıca vücudun sperm üretme kabiliyetini artıracak C, A ve B1 vitamini içerir.

Ceviz

Ceviz, omega 3 yağ asitlerinden en zengin olan bitkisel besinler arasında yer alır. Omega 3 yağ asitleri erkek bireylerde testislere kan akışını hızlandırır. Bu sayede sperm üretimini destekler.

Bitter Çikolata

Bitter çikolata, sperm üzerine olumlu etkisi olan besinlerden bir tanesidir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde sağlık açısından birçok fayda barındıran bitter çikolata, içerisinde L-Arginin HCL adlı bir aminoasit bulundurur. Bu aminoasit meni hacmini artırabilir.

Avokado ve kuşkonmaz

Enerji kaynağı olarak kullanılan ve aynı zamanda anti-oksidan etkili l'karnitin açısından son derece zengindirler. L karnitin ayrıca balıkta da bol miktarda vardır. Yine enerji kaynağı olarak önem taşıyan L arginin ise yulaf, yer fıstığı, badem, soya fasulyesi, ceviz, süt ürünleri ve kırmızı ette vardır.

Keçiboynuzu

Erkek üreme sağlığı için gereken en önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki sağlarken aynı zamanda sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar. Ayrıca keçiboynuzu içerisinde bulunan enzimler sperm ile yumurtanın etkileşimini de kolaylaştırır.

Ispanak

Spermlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için vücuda yeterli miktarda folik asit alınması gerekir. Folik asit yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunur ve en önemli kaynaklarından biri de ıspanaktır. Erkeklerde folik asit düzeyinin düşük olması sperm sağlığını bozarak spermlerin yumurtaya ulaşma ve yumurta ile etkileşime girme şansını önemli ölçüde düşürür. Aynı zamanda sağlıksız spermlerin genetik anlamda da bozukluklar içeriyor olması nedeniyle folik asit düzeyi düşük olan erkeklerde kromozomsal anomalileri bulunan çocuk sahibi olma ihtimali artacaktır. Bu nedenle düzenli ıspanak tüketimi bu vitaminin vücuda yeterli miktarda alınmasını sağlayarak sperm sağlığı, kalitesi ve miktarını olumlu yönde etkiler.

Balık

Omega 3 yağ asitlerinden zengin olan bir diğer besin ise balıktır. Özellikle somon, uskumru ve hamsi gibi balıklar bol miktarda omega 3 barındırır. Haftada 2-3 kez balık tüketmek kan lipidlerinin dengesinin korunmasını sağlar, kalp ve damar hastalıklarına ve kansere karşı korur. Hem omega 3 içeriğinin yüksek olması, hem de bol miktarda çinko minerali içermesi nedeniyle balık aynı zamanda sperm artırıcı özellik de sağlar. C, D ve B12 vitaminleri ile demir, bakır, selenyum gibi minerallerden zengin olan balık ve diğer deniz mahsulleri meni hacmini artırırken sperm sağlığı ve kalitesini de olumlu yönde etkiler.

Sarımsak

Sarımsak, içeriğinde bol miktarda selenyum ve B6 vitamini barındırır. Bu bileşenler vücutta sağlıklı ve yeterli şekilde sperm üretilebilmesi için elzemdir. Bunların yanı sıra sarımsakta bulunan kanı temizleyici ögeler arterlerde kan birikimini önler, testislere giden kan miktarını arttırarak sperm üretiminin en sağlıklı şekilde devam ettirilmesi için gerekli olan ortamı hazırlar.

 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her adet dönemi yoğun ağrı yaşıyorsanız sebebi bu olabilir!29 Eylül 2020 Salı 21:40
  • Sperm Sayısı Nasıl Artırılır? Uzmanından 9 Tavsiye...29 Eylül 2020 Salı 10:10
  • Erken boşalma problemi yaşayanlar dikkat!26 Eylül 2020 Cumartesi 22:45
  • Erkeklerin cinsellikte en çok yaptığı hatalar25 Eylül 2020 Cuma 22:55
  • Erkekler dikkat!15 Eylül 2020 Salı 09:57
  • Sertleşme sorunu yaşamamak için dişlerinizi fırçalayın14 Eylül 2020 Pazartesi 22:33
  • Çiftler arasında cinselliğin bitmesinin 12 nedeni13 Eylül 2020 Pazar 22:41
  • Elektronik Sigara Kullanan Erkekler Kısır Kalabilir!12 Eylül 2020 Cumartesi 09:20
  • Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapının içeriğinde ne var, kullanmak zararlı mı?06 Eylül 2020 Pazar 22:58
  • Son araştırmalara göre cinsellik için en ideal yaş 64-6606 Eylül 2020 Pazar 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti