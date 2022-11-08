Uzmanlar penis kısalmasına karşı uyarıyor: Bu yiyeceklere dikkat

ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, penis boyu kısalmasına neden olan durumları ortaya koydu. Aynı araştırmada, uzmanlar özellikle cinsel sağlık için tüketilmesi gereken yiyecekleri sıraladı.

ABD Üroloji Derneği tarafından yayımlanan Journal of Urology isimli dergi, erkeklerin penis boylarında meydana gelen değişiklikleri masaya yatırdı. Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalara da yer veren dergi, erkeklerin penis boylarının kısalmasının dış faktörlerle hatta yiyeceklerle bağlantısı hakkında detaylı sonuçları yayınladı.

Dergide yer alan araştırmaya göre, erkeklerde penis boyunun kısalmasındaki en büyük etkenler kuşkusuz yaşam tarzı ve yiyecek seçimleri olarak gösterildi. Journal of Urology’de corona virüsün penis boyutu üzerindeki etkilerine de değinildi.

Uzmanlar, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ve beslenmeye önem vermenin penis kısalmasının yanı sıra farklı cinsel sorunlar üzerinde de olumlu etkisi olduğunu açıkladı.

PENİS KISALMASINA NEDEN OLAN ETKENLER

Journal of Urology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, penis küçülmesine yol açtığı belirtilen faktörler şöyle sıralanmış;

– Yaşlanma

– Sigara kullanımı

– Kilo alımı

– Prostat ameliyatı

– İlaç kullanımı

– Peyronie hastalığı

Uzmanlar, bugüne kadar yapılan bazı araştırmalara göre, corona virüsün de erkeklerin cinsel hayatını olumsuz etkileyebileceğini açıklarken, penis boyuyla ilgili kesin bir etki söylemekten kaçındı.

Journal of Urology’de yayımlanan makalede, sperm sayısını ve testosteron seviyesini düşürmeye neden olan ve erektil zorluklarla bağlantılı olduğu söylenen yiyeceklere de yer verildi. Buna göre daha sağlıklı bir cinsel hayat için erkeklerin uzak durması gereken yiyecekler ise şu şekilde açıklandı;

BUNLARDAN UZAK DURUN

– Soda

– Şarküteri ürünler, pastırma

– Soya

– Şeker

– Alkol

Uzmanlara göre yukarıdaki yiyeceklerin sık tüketilmesi cinsel sorunlara yol açabilirken, penis kısalmasıyla ilgili net bir sonuç paylaşılmadı.

Öte yandan uzmanlar, penis sağlığı ve daha iyi bir cinsel yaşam için de yiyecek önerilerinde bulundu:

İşte penis sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan yiyecekler

– Karpuz

– Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

– Kahve

– Bitter çikolata

– Somon

– Fındık

– Portakal

– Yaban mersini