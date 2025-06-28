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Vadili’de Kuaför Salonunda ve Göçmenköy’de Park Halindeki Araçta Yangın

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Vadili’de bir kuaför salonunda ve Göçmenköy’de park halindeki bir araçta meydana gelen iki ayrı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar oluşurken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
Vadili’de Kuaför Salonunda ve Göçmenköy’de Park Halindeki Araçta Yangın

27 Haziran 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki ayrı yangın olayı meydana geldi.

İlk yangın, saat 09.00 sıralarında Vadili’de faaliyet gösteren bir kuaför salonunun malzeme odasında çıktı. İlk belirlemelere göre, saç açıcı olarak kullanılan bir ürünün muhtemelen kimyasal reaksiyona uğrayıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda malzeme dolabı, 10 adet saç açıcı ürün, 40 adet yüz havlusu, 300 adet saç boyası, makyaj takım çantası ve içerisindeki malzemeler, 2 adet saç kaynak makinesi, 12’lik klima iç ünitesi ve ahşap ara kapı yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve dumandan dolayı kuaför salonunun duvarlarında islenme oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İkinci yangın ise aynı gün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa-Göçmenköy’de Mehmetali Sokak üzerinde meydana geldi. Yarem Mihver’e ait, arızalı ve park halinde bulunan ED 445 plakalı araç, makinist tarafından çalıştırıldığı sırada muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle aracın motor bölümü, ön kaputu, tamponu ve çamurlukları yanarak zarar gördü. Çıkan ısıdan dolayı aracın ön camı da çatladı. Bu olayla ilgili de polis soruşturması sürüyor

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