‘Vicdani ret çalışmasının takipçisi ve aynı zamanda da destekçisiyiz’

“Cumhuriyetçi Türk Partisi gençleri olarak dün askeri mahkemede görüşülen vicdani ret davasını üzüntüyle yerinde takip etmiş bulunuyoruz. Geçmişten bugüne, insan hakları ve özgürlükleri ile demokrasi yolunda hem partimizin hem de biz gençlerin verdiği mücadelelerin toplumumuza kazandırdıkları ortadadır. Buna bağlı olarak, yinelemek isteriz ki derdimiz vicdanen silahlanmaya karşı olan bireylerin haklarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde yasalar çerçevesi içinde bulmalarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle birlikte, şu an vicdani reddin yasalaşması için hükümetin çalışmalar içinde bulunduğunu ve CTP Gençlik Örgütü’nün bu çalışmalara aktif destek verip takipçisi olduğunu belirtmek isteriz. Günün sonunda insan haklarının korunduğu yasalar ve demokratik toplum gailesi için partimiz ve biz gençler, bu yolda mücadeleye devam edeceğimizi belirtir ve hem partimizin hem de hükümetin yaptığı vicdani ret çalışmasının takipçisi ve aynı zamanda da destekçisi olduğumuzun altını çizeriz.”