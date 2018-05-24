Yakın Doğu Üniversitesi TÜRKSOY Ressamlar Sergisi Açılıyor

Türk Dünyası’nı temsilen 8 ülkeden 8 ressamın katılımıyla gerçekleşen sanat buluşmasında ressamlar, on gün süresince KKTC’nin çeşitli bölgelerinin doğal ve kültürel zenginliklerini kendi sanatsal yaratıcılıkları ile birleştirip tuvallere yansıttılar..

Ressamlar Buluşması’nda yapılan eserler, 25 Mayıs 2018 Cuma günü (bugün) saat: 10:30'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Siz değerli basın mensuplarınıda aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız...

Buluşmaya Katılan Ressamlar:

Vahid Novruzov (Azerbaycan), Armat Bektasov (Kazakistan), Jusup Matayev (Kırgızistan), Nodir Bobomyratov (Özbekistan), Ishangukulı Ishanguliyev (Türkmenistan), Vera Frolova (RF Başkurdistan), Aleksei Topoev (RF Hakas), Farid Valiullin (RF Tataristan) ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları Erdal Aygenç, Erdoğan Ergün, Mustafa Hastürk, Hikmet Uluçam, Hasan Zeybek, Murat Allahverdi, Rana Emrahova, Aysel Mir-Kasımova.