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Yarından itibaren yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağmur beklendiğini açıkladı.
Yarından itibaren yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 5 – 11 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer sağanak beklenirken diğer günler hava, parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 derece, diğer günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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