"Yayıncı kuruluş ödemeyi yapmazsa Süper Lig yayınları durabilir"

TFF ile yayıncı kuruluş beIN Media Group arasındaki ödeme krizinde, Digitürk'ün ödemelere baz teşkil edecek kur konusunda anlaşma sağlanamazsa Süper Lig yayınlarını durdurabileceği iddia edildi.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklara göre, beIN Media Group'un Türkiye birimi olan Digiturk, yaklaşık iki aydır Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleriyle 2016'da imzalanan anlaşmada yer alan ve federasyona yapılan ödemelerde kurun hesaplanma yönetimine ilişkin maddede müzakerelerde bulunuyor. Kaynaklar, Digiturk'ün yıllık 500 milyon dolarlık toplam ödeme içindeki 125 milyon dolarlık sezon öncesi ön ödemeyi henüz gerçekleştirmediğini belirtti.

İki kaynağa göre, 2017-18 sezonundan itibaren Süper Lig'in 5 yıllık yayın haklarına sahip Katarlı spor yayıncısı, yapılan 12 sonuçsuz toplantının ardından futbol kulüplerine yapılan ödemelerde kullanılan döviz kuru konusunda anlaşma sağlanamazsa Süper Lig yayınları durdurarak Türkiye'de sahibi olduğu diğer yayın haklarına yönelebilir.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.