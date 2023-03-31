YDP de başkanlık divanına atamalar yapıldı

Aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı sıfatını da taşıyacak olan Yeni Başkanlık Divanı üyelerinin isimleri ve görev alanları şunlar;
1)Ramazan Gündoğdu (Ulaşım ve Uluslararası ilişkiler)
2)Erhan Donatmış (Ekonomi)
3)Ertan Kaygan (Gençlik)
4)Kenan Akın (Halkla İlişkiler)
5)Ayhan Arıklı (Sivil Toplum)
6)Orhan Hunç (Basın Yayın)
7)Arzu Pürtül (Propaganda)
Başkanlık Divanının eksik olan üyeleri daha sonra tamamlanacak.
Yeni atanan Başkanlık Divanı üyeleri, görevlerine Haziran ayında düzenlenecek Kurultaya kadar devam edecekler.
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