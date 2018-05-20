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YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Uygulama Atölyelerini Annelere Açtı…

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Aksoy; “Öğrencilerimiz, Öğrendikleri Bilgileri Pratiğe Dökme İmkanı Elde Etmiş Oldu…”
YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Uygulama Atölyelerini Annelere Açtı…

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri Anneler Günü dolayısıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde uygulama atölyelerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde anne olan personellerine saç, tırnak ve cilt bakımı uygulaması gerçekleştirdiler. 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy denetiminde gerçekleşen etkinliğin öğrencilerin ‘‘Staj’’ dersi kapsamında organize edildiği belirtildi. 

Öğrencilerin dışarıdaki işletmelerde stajlarını yaparken pratiklerini geliştirmelerinin yanı sıra bu etkinliklerde de okulda öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı elde etmiş olduklarını vurgulayan Aksoy, bu tür etkinlikler düzenleyerek hem sosyal sorumluluk alanında öğrencilerin kendilerini geliştirdiklerini hem de bölümleri ile ilgili farklı tecrübeler kazandıklarını söyledi.

Aksoy ‘‘Annelerimiz, Bizlerin Dünyada Sahip Olduğu En Değerli Varlıklardır…
Annelerin, bizlerin dünyada sahip olduğu en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Aksoy, “Onları sadece anneler gününde değil, her daim düşünüp, onlara sevgi ve saygı göstermeliyiz. Kocaman yüreklerine dünyaları, sabrı, şefkati, evlat sevgisini, fedakarlığı, zor şartlarda pes etmemeyi ve hayatın zorluklarına karşı direnmeyi sığdıran annelerimizdir” ifadelerini kullandı.

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