YDÜ’de Farklı Gruplara İngilizce Dili Öğretimi  Projesi Yıl Sonu Gösterisi Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalının, “Köprüler Kurmak: Farklı Gruplara İngilizce Öğretimi” (Building Bridges: Teaching English to Diverse Groups) başlıklı projesi çerçevesinde, projeye katılan öğrencilerin sunumlarını içeren yıl sonu gösterisi yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilen gecede, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ve Lefkoşa Türk Belediyesine bağlı Haspolat Çocuk Kulübüne kayıtlı öğrenciler, bir yıl boyunca İngilize Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile birlikte yapmış oldukları çalışmalar aracılığıyla öğrendikleri İngilizce şarkıları ve tiyatro gösterilerini sahneye koydu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat Köy Muhtarı Asım Egemen, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Süreyya Özkan’ın katılım gösterdiği gerçekleşen gece beğeniyle izlendi.

Ücretsiz İngilizce Dil Eğitimi Veriliyor…

Proje yürütücüsü ve İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, gecenin açılışında yaptığı konuşmada, üç yıldır farklı sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri sayesinde, yaklaşık 150 öğrenciye ücretsiz İngilizce dil eğitimi verdiklerini kaydederek projenin başarısının böyle bir geceyle taçlandırılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gece sonunda gösteriyi hazırlayan İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerine Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yağmur Çerkez tarafından sertifikaları takdim edilirken, sahne alan öğrencilere de bağlı oldukları kurum yöneticileri tarafından sertifikaları verildi.

Farklı Öğrenim Gruplarına Sahip Bireylere İngilizce Eğitimi Sunmak Amaçlanıyor… Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Köprüler Kurmak” projesinin temel amacının, İngilizce’yi öğrenmek ve günlük hayatta kullanmak isteyip de toplum içinde bu gibi öğrenme olanaklarına sahip olamayan farklı gruplara İngiliz dili eğitimi sunmak olduğu belirtildi.

Projenin farklı sosyal ve kültürel kesimlerden gruplara, İngiliz dili eğitimini ücretsiz olarak sunarken, çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, farklı yaş gruplarından dil öğrenenlere hayat boyu öğrenmeyi aşılamayı da hedeflendiği kaydedildi. Verilen derslerin, belirlenen öğrenci gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasının projenin güçlü yanlarından olduğunu kaydeden proje ekibi, projenin ileride İngilizce öğretmenliği yapacak olan öğretmen adaylarının, dört yıl boyunca almış oldukları eğitimi pratiğe dökme fırsatı yakalamaları bakımından da önemli olduğunu belirttiler. Projenin dil öğrenimi ve öğretiminin farklı boyutlarda incelenmesi için yapılacak olan akademik çalışmalara da zemin hazırladığını belirten proje ekibi, gelecek dönemlerde de farklı gruplarla benzer çalışmaların hazırlığı içerisinde olduklarını, bu projenin uzun soluklu ve başarılı bir çalışma olacağını ümit ettiklerini de vurguladılar.