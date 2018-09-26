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Yeni balık yağı ilacı, kalp krizi riskini 'yüzde 25 azaltıyor'

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ABD'de yeni denenen bir balık yağı ilacının yüksek risk grubu hastalarda kalp krizi ve inme riskini yüzde 25 oranında azalttığı bildirildi.
Yeni balık yağı ilacı, kalp krizi riskini 'yüzde 25 azaltıyor'

Beş yıl içinde 8,179 kişide denenen Vascepa adlı ilaç, sadece yüksek oranda saflaştırılmış icosapent etil (Omega 3 yağ asidi EPA'nın bir türü) içeriyor.

Yüksek oranda balık yağı alınması, kolesterolü artırabiliyor. Ancak bu ilaçtaki saflık derecesiyle kolestrolün artmadığı belirtiliyor.

Denemelerin sonuçlarının açıklanmasından sonra ilacı geliştiren şirket Amarin'in hisselerinin değeri yüzde 300'den fazla arttı.

İlacın denemelerinde, kolesterol seviyeleri statin grubu ilaçlarla kontrol altında tutulan, ancak trigliserid düzeyleri yüksek olan hastalara odaklanıldı.

 

Daha önce balık yağıyla yapılan birçok denemeden sonuç alınamaması nedeniyle, bazı kalp-damar uzmanları statine ek olarak balık yağının kullanılmasına şüpheyle yaklaşıyordu.

Balık yağındaki Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA, enflamasyonu azaltıyor ve trigliserid seviyesini düşürüyor. Bu asitler, aspirin gibi kan inceltici bir etkiye de sahip.

Şirket ilaçla ilgili kapsamlı bulguları Kasım'da düzenlenecek Amerikan Kalp Derneği'nin Kongresi'ne sunacak.

İlacın bir yıllık maliyetinin 2400 dolar olacağı belirtiliyor.

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