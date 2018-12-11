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Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor

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“Yerli Ürünler Haftası” dolayısıyla bazı ilkokullarda etkinlikler düzenlenecek.
Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor

“Yerli Ürünler Haftası” dolayısıyla bazı ilkokullarda etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından verilen bilgiye göre, “12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası” dolayısıyla, okullarda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sanayi Odası,  Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında yerli ürün kullanımının önemine ve KKTC sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik iki ayrı kampanya düzenlenecek.

“Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” ve “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla düzenlenecek kampanyalarla,  “ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine üretimin önemini anlatmak, ağaç ve fide dikim uygulamaları yaptırmak, üretim ve sanayi bağlantısını güçlendirmek, tüketim yerine üretim odaklı olunmasını aşılamak, yerli ürünleri tanıtmak, yerli gıda ürünlerinin faydalarını anlatmak ve üretim bilincini geliştirmek” amaçlanacak.

Etkinlikler, Şht. Doğan Ahmet, Necati Taşkın, Aydınköy ve Lapta İlkokullarında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda okullarda düzenlenecek etkinlikler yarın Lefkoşa Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Hafta boyunca ise belirlenen pilot okullarda etkinlikler devam edecek.

Hazırlanan kampanyaya göre okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:

 “Yarın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – KTSO, açılış ve KTSO sunum Lefkoşa Şht. Doğan Ahmet İlkokulunda saat 09.00’da; 13 Aralık Perşembe ağaç ve fide ekimi Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulunda saat 10.00’da, 14 Aralık Cuma Sağlıklı Beslenme Güzelyurt’ta Aydınköy İlkokulunda saat 10.00’da, 18 Aralık Salı Girne’de Yerli Ürünler ve Sanayi Sunumu Lapta İlkokulunda saat 10.00’da.”

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