YGS’de matematik ve felsefe zordu

Dün yapılan YGS'nin ardından soruları değerlendiren uzmanlar, matematik ve felsefe derslerinin zor olduğunu, ancak müfredat dışı soru olmadığını söyledi.

Nesibe Aydın Okulları’nın uzmanları, 2017 Yükseköğretime Giriş Sınavı’na (YGS) ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Üniversite giriş sınavının, birinci aşaması olan YGS bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından Nesibe Aydın Okulları, Matemetik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre başkanları bu bölümlerden sınavda çıkan soruları değerlendirdi. Öncelikle öğrencilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan zümre başkanları, zor ve uzun bir maratondan sonra girilen sınavla birlikte, tüm adayların üzerinden büyük bir yükün kalktığını kaydetti.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının 2017 YGS oturumuna ilişkin detaylı değerlendirmeler şu şekilde:

Matematik bölümü

“2017 YGS, 2016 YGS ile aşağı yukarı aynı zorluktaydı. Matematik soruları geçen senelerde olduğu gibi müfredat dışı olmayıp, bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan hazırlanmış ve soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Soruların bir bölümü çok basit ve kısa sürede çözülebilmesine rağmen, özellikle uzun paragraflı problem soruları anlaşılması zor ve zaman alıcı olduğundan sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Geometri sorularının ise 2016 YGS'ye göre hem soru sayısı hem de zorluk düzeyi artmıştır.”

Fizik bölümü

“2017 YGS Fizik bölümünde yer alan sorular ve geçmiş yılların sınav soruları değerlendirildiğinde bu yıl soruların son derece net, açık ve tamamen müfredat kapsamı içerisinde kalan, ağırlıklı olarak kazanımlar kapsamında bir sınav olduğu görülmüştür. Fizik bölümüne giriş ve bilimsel yöntem konusu ile ilgili geçmiş yıllarda sıkça soru gelmesine rağmen 2017 YGS'de soru gelmemesi dışında beklenmedik bir durum veya soruyla karşılaşılmamıştır. 2017 YGS yalnızca 9 ve 10. sınıf Fizik müfredatı ile sınırlı kalmıştır. Nesibe Aydın Okulları Seçme Sınavları dahil olmak üzere sene başından itibaren uyguladığımız deneme sınavlarımıza paralel sorulardan oluşmuş bir YGS oluşturulduğundan öğrencilerimiz Fizik bölümünde zorlanmadan rahat bir sınav geçirmiştir.”

Kimya bölümü

“Sorular beklenilen düzeyde ve yorumdan çok bilgiye dayalı çıkmıştır. Müfredata yeni eklenen sözel içerikli ünitelerden beklenen soru tipleri gelmiş ve soruların genel olarak düzenli çalışan bir öğrencinin yapabileceği seviyede olduğu gözlenmiştir. Soruların Nesibe Aydın Okulları deneme sınavları ve yayınlarına paralel düzeyde olduğunu gözlenmiştir.”

Biyoloji bölümü

“Biyoloji bölümünde soruların genel olarak bilgi ağırlıklı olduğu, bir iki sorunun ise, yoruma dayalı sorulduğu gözlenmiştir. Soruların yaklaşık yüzde 50 ‘sinin 9’uncu sınıf, yüzde 40'ının 10’uncu ve yüzde 10'unun da ilköğretim 7-8’inci sınıftan olduğu belirlenmiştir. Sınava giren öğrencilerimizden gelen yorumlar doğrultusunda, soruların çok net, anlaşılır ve Nesibe Aydın Okulları biyoloji sorularına göre daha kolay olduğu görülmüştür.”

Türkçe bölümü

“Dil bilgisi sorularının 2016 YGS'ye göre daha fazla olduğu ancak bu soruların çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların orta düzey zorlukta olduğu, çeldiricilerin zorlamadığı, bu nedenle de geçen yılki sınavdan daha kolay bir sınav olduğu saptanmıştır. Sınavın genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe soruların orta seviyede zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.”

Tarih bölümü

“2017 YGS'de, müfredata uygun, paragrafların önceki yıllara göre daha uzun olduğu, konuların dengeli dağıtıldığı gözlenmiştir.”

Coğrafya bölümü

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkçe-Matematik ve Matematik-Fen grupları için ortak olan 9 ve 10’uncu sınıf müfredatına uygun sorular sorulmuştur. 2016 YGS'de, coğrafi unsurların dünyadaki dağılışı, harita üzerinde sorgulanırken bu yıl ayrıca buna Türkiye haritasındaki fiziki unsurların dağılışı eklenmiştir. Ayrıca, Fen Bilimleri testinde 3 soruda da temel coğrafya bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur.”

Felsefe bölümü

“2017 YGS felsefe sorularında, okuduğunu anlamaya yönelik soru döneminin tümüyle kapandığı ve felsefe sorularının bütünüyle bilgi sorusuna dönüştüğü görülmüştür. Bu yıl beklenmedik bir şekilde, diğer yılların aksine, filozof adı sorulması, sınavın zorlaştırılmış olduğunun göstergesidir. Sınavda müfredat dışı soru çıkmamış ancak bilenin yapabileceği kavram sorularıyla sınav zorlaştırılmıştır. Nesibe Aydın Okulları açısından bakıldığında, 2017 YGS'sinde yer alan sorular ile deneme sınavlarımızda yer alan sorular, çok benzer olmasından kaynaklı olarak öğrencilerimizin Türkiye sıralamasında ön sıralarda yer alacağı düşünülmektedir.”

Din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü

“Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla daha kolay olduğu belirlenmiştir. 5 sorunun 3'ü kavram bilgisi gerektirmiştir. Zorlanacak seviyede bir mezhep sorusu gelmiştir. Genel olarak bilginin yanı sıra yorum gücü gerektiren sorular olduğu ve deneme sınavlarımızdaki sorularla çok örtüştüğü gözlenmiştir. Müfredat dışı soru yoktur.”