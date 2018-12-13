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Yılmaz Işık’tan hükümete eleştiri…

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Işık, Meclise giren milletvekillerinin ikinci iş yasağına rağmen daha önceki mesleki işlerini sürdürmekte olduklarına da dikkat çekti.
Yılmaz Işık’tan hükümete eleştiri…

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümetin KKTC tarihinde ilk kez Mecliste Hayat Pahalılığı(HP) artışını 3 ay süre ile dondurma kararı aldığını ve bu kararı alırken siyasi partilerin devletten aldıkları ödeneklere %30 artış yapılmasını onayladığını savunarak, bunun devletin sosyal adalet ilkeleri ve ahlâkına aykırı bulduğunu ileri sürdü.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, özellikle sosyal sigortalıların kendi yatırdıkları yüksek primlerin bir bedeli olan HP’ye kısıtlama getirme hakkı ve yetkisinin olmaması gerektiğini belirterek, hükümetin böyle bir karar almasını “adaletsiz” olarak niteledi.

Işık açıklamasında, “Ülkede bir dilim ekmeğe muhtaç olan insanların bulunduğu bir zamanda Meclisteki 50 milletvekilinin astronomik maaşlar, ek ödenek ve yurtdışı görev harcırahlarının pahalılık için ciddi bir maliyet unsuru olmasına son verilmesini ve sabitlenmesini derneğimiz zorunlu görmektedir.” ifadelerini kullandı.

Işık, Meclise giren milletvekillerinin ikinci iş yasağına rağmen daha önceki mesleki işlerini sürdürmekte olduklarına da dikkat çekti.

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