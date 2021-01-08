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YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Hasgüler: “Akademisyenler De Yüksek Risk Grubunda Yer Almalı”

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YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, yükseköğretimde yüz yüze eğitim dönemine geçilmesi ile yükseköğretim çalışanları ve akademisyenlerin, COVİD- 19 salgınına karşı yüksek risk altında bulunacaklarını belirtti.
YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Hasgüler: “Akademisyenler De Yüksek Risk Grubunda Yer Almalı”

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve tüm paydaşlarla, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin, planlı ve gerekli tüm önlemlerin alındığı bir ihtiyatlılıkla sağlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. 

Hasgüler, kapalı alanlarda uzun sürelerce bulunma zorunluluğu bulunan akademisyen ve yükseköğretim çalışanlarının, aşılama sürecinde öncelikli aşılanacak yüksek risk grubunda bulunduklarının değerlendirilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çağrıda bulundu.

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